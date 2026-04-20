Nicuşor Dan, potrivit Agerpres: Vor urma „turbulenţe” politice, dar există consens privind PNRR şi bugetul

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că în perioada următoare sunt de aşteptat „turbulenţe” pe scena politică, însă a subliniat că există un consens între partidele din coaliţia de guvernare în privinţa implementării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi a menţinerii traiectoriei financiare a ţării, potrivit Agerpres.

Declaraţiile au fost făcute după participarea la Forumul Educaţiei Financiare organizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti, conform sursei citate.

„Probabil că vom intra în turbulenţe politice, însă există consens pe PNRR. (...) Există consens că România are buget şi va rămâne în acest buget şi că România îşi va păstra traiectoria financiară”, a afirmat şeful statului, potrivit Agerpres.

Nicuşor Dan a indicat că, în pofida posibilelor tensiuni politice, principalele direcţii economice rămân asumate la nivelul coaliţiei de guvernare, în special în ceea ce priveşte implementarea PNRR şi respectarea cadrului bugetar, conform aceleiaşi surse.