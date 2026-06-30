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Nicuşor Dan semnează retragerea din funcţie a generalei Jinga Radu Mariana

L.B.
Politică / 30 iunie, 15:15

Nicuşor Dan semnează retragerea din funcţie a generalei Jinga Radu Mariana

Nicuşor Dan semnează retragerea din funcţie a generalei Jinga Radu Mariana, cercetată în dosarul DNA privind Spitalul Militar Central

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat marţi decretul privind trecerea directă în retragere a doamnei general de brigadă cu o stea Jinga Radu Mariana din Ministerul Apărării Naţionale, la data de 30 iunie 2026, conform News.ro.

Aceasta este suspectă în dosarul directorului general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă, unde DNA cercetează ilegalităţi legate de un proiect finanţat din fonduri europene, cu un prejudiciu de 8,3 milioane de lei, potrivit aceleiaşi surse. Directorul general al Spitalului Militar Central, general-maior Florentina Ioniţă, şi alte 18 persoane, majoritatea medici din cadrul unităţii sanitare, sunt cercetaţi de DNA pentru ilegalităţi legate de acest proiect, conform News.ro.

Florentina Ioniţă este urmărită penal şi plasată sub control judiciar pe cauţiune în valoare de un milion de lei, pentru uzurparea funcţiei şi abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, potrivit aceleiaşi surse. Aceasta a angajat ca experţi în cadrul proiectului 18 cadre militare active cu funcţia de bază în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila", deşi aveau interdicţia legală de a ocupa prin cumul de funcţii posturile vacante de experţi, ea însăşi fiind beneficiară de plăţi în cadrul proiectului, în calitate de director ştiinţific, conform News.ro. Aceasta a semnat documente în locul ministrului Apărării şi al şefului Statului Major al Apărării, potrivit aceleiaşi surse.

DNA a anunţat în octombrie 2025 punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpata general-maior Ioniţă-Radu Florentina, în calitate de cadru militar activ, având funcţia de comandant/manager al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila" - U.M. 02482 Bucureşti şi ordonator terţiar de credite din cadrul M.Ap.N., pentru săvârşirea infracţiunilor de uzurparea funcţiei, abuz în serviciu şi complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, conform comunicatului DNA citat de News.ro.

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