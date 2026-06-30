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Nicuşor Dan şi-a publicat declaraţia de avere pe anul fiscal 2026: conturi de 1,28 milioane de lei, datorii de 152.000 de euro şi donaţii de campanie de sute de mii de lei

L.B.
Politică / 30 iunie, 20:40

Sursă foto: Facebook / Nicuşor Dan

Sursă foto: Facebook / Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a publicat marţi declaraţia de avere pe anul fiscal 2026, un document de 33 de pagini care include donaţiile primite în campania pentru alegerile prezidenţiale, conform informaţiilor publicate de News.ro. Şeful statului are în conturile curente aproximativ 1.285.000 de lei şi 167,28 euro, iar în ultimul an fiscal a încasat indemnizaţia de Preşedinte de 93.567 lei şi indemnizaţia de Primar General de 127.146 lei, potrivit sursei.

Preşedintele declară un teren intravilan de 7.460 m², cumpărat în 2007 în Predeal, judeţul Braşov, dar nu deţine o casă, şi un autoturism Citroën fabricat în 1986, conform declaraţiei. La capitolul conturi bancare, Nicuşor Dan are un cont curent la BCR cu 37.121 lei, două conturi la Banca Transilvania (1.248.092 lei şi 167,28 euro) şi un cont la Salt Bank fără sold, precum şi un împrumut acordat lui Gabriel Istrate de 20.000 de euro, potrivit News.ro.

Şeful statului are datorii totale de 152.000 de euro: 100.000 de euro la Garanti Bank (scadenţă 2032), 27.000 de euro către Dănilă Genţiana (scadenţă 2028) şi 25.000 de euro către Dan Claudia (scadenţă 2028), conform declaraţiei. Lista donaţiilor primite pentru campania prezidenţială din 2025 include contribuţii majore: Florin Talpeş şi Roxana-Măriuca Talpeş (810.000 lei), Dan-Constantin Ostahie (810.000 lei), Aurel şi Petronela Iancu (500.000 lei), un donator anonim (485.000 lei) şi Ana-Maria şi Bogdan-Petru Mihai (250.000 lei), alături de sute de donaţii între 3.000 şi 25.000 de lei, potrivit News.ro. Preşedintele menţionează şi alocaţiile copiilor, în valoare de 3.504 lei fiecare, conform declaraţiei.

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