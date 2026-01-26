Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan au discutat vizita în Germania şi bugetul pe 2026

Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a întâlnit luni la Palatul Cotroceni cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Discuţiile au vizat pregătirea vizitei oficiale a premierului în Germania şi proiectul bugetului pe 2026, potrivit News.ro.

Premierul Ilie Bolojan va efectua o vizită oficială la Berlin pe 28 ianuarie 2026, la invitaţia cancelarul federal german, Friedrich Merz. Vizita face parte din relaţia strategică dintre România şi Germania şi urmăreşte consolidarea parteneriatului în domenii precum cooperarea economică şi comercială, afacerile europene şi securitatea, conform News.ro.

Coaliţia de guvernare analizează bugetul pe 2026 şi a stabilit constituirea unui comitet format din reprezentanţi ai tuturor celor patru partide, precum şi primari de municipii, oraşe şi comune, pentru elaborarea proiectului. PNL susţine că adoptarea bugetului este programată pentru a doua jumătate a lunii februarie, adaugă sursa citată.