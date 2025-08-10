Nicuşor Dan, vizită neanunţată în Republica Moldova, a participat alături de Maia Sandu la un eveniment în Orheiul Vechi

Preşedintele Nicuşor Dan face o vizită privată în Republica Moldova, el participând, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la un eveniment organizat în Orheiul Vechi, scrie newsmaker.md.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova, potrivit newsmaker.md. El a fost văzut, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la ”Festivalul Lupilor”, organizat în Rezervaţia Naturală ”Orheiul Vechi”. Imaginile au fost publicate de postul de televiziune ONE TV.

Participanţii la eveniment au stat la coadă pentru a face poze cu cei doi preşedinţi.

Potrivit sursei citate, vizita lui Nicuşor Dan în Republica Moldova nu a fost anunţată în prealabil nici de Preşedinţia României, şi nici de Preşedinţia Republicii Moldova.

Potrivit surselor NewsMaker, preşedintele României a fost invitat să participe şi la evenimentele planificate în Republica Moldova, în 31 august 2025, cu ocazia Zilei Limbii Române.

Nicuşor Dan a fost în Republica Moldova şi în luna iunie, la scurt timp după ce a fost învestit în funcţia de preşedinte al României, dar şi în luna martie, în timpul campaniei electorale.