Nicuşor Dan: Ziua Marinei - zi a unităţii naţionale, suntem mai puternici în jurul valorilor naţionale

T.B.
Politică / 15 august, 12:13

Nicuşor Dan: Ziua Marinei - zi a unităţii naţionale, suntem mai puternici în jurul valorilor naţionale

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis vineri, 15 august 2025, un mesaj cu prilejul Zilei Marinei Române. Mesajul a fost prezentat de către Cristian Diaconescu, Consilier Prezidenţial - Departamentul Securităţii Naţionale, coordonatorul Cancelariei Preşedintelui României, în cadrul festivităţilor desfăşurate la Comandamentul Flotei din Constanţa, se arată într-un comunicat remis redacţiei.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:

Ziua Marinei Române este una dintre sărbătorile de suflet ale naţiunii noastre. Ceremoniile devenite tradiţionale la malul Mării Negre aduc laolaltă români veniţi din toată ţara să se bucure de festivităţile pregătite în cinstea marinarilor noştri. Vă transmit tuturor salutul meu călduros şi cele mai bune gânduri!

Dincolo de evenimentele organizate aici, Ziua Marinei este o zi a unităţii naţionale, pentru că acest moment special reuşeşte să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noştri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările şi oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi şi oamenii extraordinari dedicaţi acestei cariere, dar onorăm şi simbolurile naţiunii noastre.

Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naţionale suntem mai puternici. Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile şi energiile creative, atunci sunt sigur că şi viitorul va fi mai bun pentru România.

Dragi marinari,

Departe de ţară, de familie şi de prieteni, sunteţi dedicaţi unei profesii dificile. De aceea, vă mulţumesc şi dumneavoastră, şi celor apropiaţi pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceţi. Vă îndemn să vă păstraţi curajul şi să purtaţi cu devotament şi demnitate Drapelul României peste tot în lume.

Rolul Forţelor Navale Române, alături de celelalte componente ale Armatei, este foarte important în a contribui, împreună cu Aliaţii şi partenerii noştri, la întărirea securităţii spaţiului euroatlantic şi la creşterea siguranţei cetăţenilor români.

Vă asigur că vom continua eforturile pentru dotarea şi modernizarea Forţelor Navale Române, astfel încât să aveţi asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participaţi.

Doamnelor şi domnilor,

În actualul mediu internaţional de securitate, regiunea Mării Negre are o importanţă strategică, fiind recunoscută ca atare atât la nivelul NATO, cât şi la nivelul Uniunii Europene. Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranţei şi prosperităţii cetăţenilor români.

Dragi marinari,

Fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei Române, să vă aibă mereu în pază şi ocrotire!

La mulţi ani şi bun cart înainte!

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 15.08.2025, 13:26)

    Olimpicul comandant suprem al armatei e lipsă la apel. Felicitările, masa și dansul le asigură larva useristă Mosteanu. În ce hal am ajuns.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 15.08.2025, 13:29)

    Nicusor, o fi adus ceva valori nationale,

    de la Festivalul Lupilor cu bunavointa M.Sandu, 

    ce presedinte extraordinar, 

    as propune sa modificam legislatia,

    si sa ramana PE VIATA Presedintele Romaniei.  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

