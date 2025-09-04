Nigel Farage, liderul Reform UK, a fost primit de Trump în Biroul Oval

Preşedintele american Donald Trump l-a primit pe liderul partidului britanic Reform UK, Nigel Farage, în Biroul Oval de la Casa Albă, unde cei doi s-au fotografiat împreună în spatele celebrului „Resolute desk”, transmite DP, care afirmă cele ce urmează. Farage a publicat imaginea pe reţelele sociale, însoţită de mesajul: „Sunt bucuros să revin în Biroul Oval”.

Vizita politicianului britanic în SUA a avut ca scop participarea la o audiere în Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor, unde acesta a comparat situaţia libertăţii de exprimare din Marea Britanie cu cea din Coreea de Nord. Farage a invocat cazuri recente, precum arestarea scriitorului irlandez Graham Linehan pentru comentarii despre persoanele transgender sau condamnarea lui Lucy Connolly, fostă asistentă medicală, pentru incitare la ură rasială după atacul din Southport.

Liderul Reform UK a negat că i-ar fi sugerat lui Trump să ameninţe Londra cu sancţiuni comerciale, deşi anterior susţinuse că Washingtonul ar trebui să folosească „diplomaţia şi comerţul” pentru a apăra vocile conservatoare din Europa. În replică, congresmanul democrat Jamie Raskin l-a descris pe Farage drept „un impostor iubitor de libertatea de exprimare a lui Putin şi linguşitor al lui Trump” şi i-a cerut să-şi exprime aceste preocupări în Parlamentul de la Londra, conform sursei citate.

Reform UK, cunoscut pentru campania pro-Brexit, are doar patru membri în Parlament, dar conduce în sondaje, imigraţia depăşind economia în topul preocupărilor alegătorilor britanici. Formaţiunea condusă de Farage a propus recent abrogarea unor părţi din legislaţia drepturilor omului pentru a permite expulzarea în masă a migranţilor ilegali.