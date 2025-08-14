Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă
Nimic nou în fotbalul din Est

Nimic nou în fotbalul din Est

Dan Nicolaie
Ziarul BURSA #Sport / 14 august

English Version

Dan Nicolaie

Fotbalul autohton ne-a oferit o nouă dovadă că este foarte departe de profesionismul îndelung clamat pe la toate colţurile de teren. O confruntare pe axa Rapid - U Craiova - Liga Profesionistă de Fotbal - FCSB ne-a readus aminte de unde am plecat în anii "90 şi ne-a lămurit că puţini paşi înainte s-au făcut.

Totul a plecat de la o mişcare a LPF care, în aparenţă, a avantajat formaţia patronată de Gigi Becali. Un miros fetid au emanat declaraţiile şi, mai ales, comunicatele oficiale, care au conţinut sintagme sulfuroase de tipul ”prăduitor”, ”pupat inel la Palat”, ”nu mă pun la mintea...”.

Dincolo de asta, după toată agresivitatea verbală, Adunarea Generală a LPF, desfăşurată la nici 24 de ore de la declanşarea conflictului, a consfinţit punerea ”batistei pe ţambal”, ca să ne menţinem în nota oficială, după ce a fost anunţată, triumfal, o mărire în ceea ce priveşte vânzare a drepturilor TV pentru meciurile din Liga 1.

Dacă aşa arată modul de a gândi şi a acţiona al oficialilor, atunci nu putem avea nicio pretenţie de la cei care asigură baza fenomenului.

Totul pare să se reducă la cine are microfonul mai aproape şi cine urlă mai tare. A devenit deja rutină să vedem preşedinţi de club transformându-se în vedete media, dând lecţii de morală şi corectitudine, în timp ce în spate jonglează cu interese şi aranjamente. Exemplele sunt atât de multe încât nu mai şochează pe nimeni. De zeci de ani ne uităm la aceeaşi piesă de teatru prost regizată. Avem aceiaşi actori principali - doar că unii au părul mai alb, alţii costume mai scumpe. În rest, scenariul nu s-a schimbat: scandalul precede meciul, iar după fluierul final, toţi se pupă în lojă şi îşi promit că ”data viitoare” vor face altfel.

Între timp, performanţa internaţională e la nivelul la care echipele noastre dispar din cupele europene înainte ca frunzele să cadă din copaci.

Nu e nimic nou în fotbalul din Est. Doar promisiuni reciclate, aceleaşi certuri de cartier ridicate la rang de strategie sportivă şi aceeaşi lipsă de viziune. Dacă în 1995 ne scuzam că ”abia învăţăm regulile capitalismului fotbalistic”, în 2025 nu mai avem nicio scuză.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 august

Citeşte Ziarul BURSA din 14 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 august
Ediţia din 14.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0633
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3173
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3791
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8596
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.1788

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb