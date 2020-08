Conducerea Electroargeş (ELGS) acuză Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) că acţionează abuziv în legătură cu compania şi mai ales cu Ştefan Constantin, preşedintele Consiliului de Administraţie (CA), se arată într-o adresă remisă astăzi de emitent operatorului pieţei.

Electroargeş arată că "avalanşa de solicitări, amenzi şi măsuri dispuse într-o perioadă scurtă de timp (...) pot destabiliza activitatea conducerii Electroargeş, iar o asemenea conduită este contrară dispoziţiilor art. 15 din Codul Civil: «Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe»".

Compania apreciază în adresa remisă bursei şi acţionarilor că "ASF exercită în mod excesiv şi nerezonabil drepturile de care dispune, cel puţin, spre exemplu, dreptul de a solicita «oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F.», în condiţiile în care se solicită în mod repetat Electroargeş răspunsuri în termene de 24 de ore, pentru chestiuni care sunt lămurite şi/sau fără legătură cu competenţele ASF, şi, mai mult, se invocă în mod expres în adresele ASF aplicarea sancţiunilor contravenţionale dacă nu există conformare în termen la solicitări".

Potrivit Electroargeş, ASF a pus emitentul într-o situaţie cel puţin dificilă, dacă nu nelegală, "din moment ce, pe lângă avalanşa de solicitări, amenzi şi măsuri, toate cu solicitări de răspuns în termen imediat, s-a dispus de către ASF, în mod expres, prin Decizia ASF nr. 958/05.08.2020, masura să fie convocată de către CA o nouă AGOA, cu ordinea de zi solicitată de acţionarul Tudor Dumitru, efectul fiind că ar urma a fi rediscutate aspecte pentru care există hotărâri ale acţionarilor, faţă de interpretarea ASF (greşită - nota companiei) că orice solicitare trebuie să conducă la convocarea AGOA, indiferent de cuprinsul acesteia, şi că nu se poate refuza sub nicio formă convocarea AGOA la solicitarea unui acţionar îndreptăţit".

Ştefan Constantin, preşedintele CA, menţionează într-o altă adresă, remisă ASF, că a decis "iniţierea măsurilor legale atât împotriva ASF, cât şi a persoanelor din conducerea acestei instituţii, care acţionează abuziv".

Mai mult, Electroargeş acuză ASF că are "interese personale sau, după caz, legături oculte", cu acţionarul Tudor Dumitru. Totodată, compania informează supraveghetorul că va respinge comunicarea cu ASF şi că "nu vom mai răspunde «în 24 de ore (cum solicită ASF - n.r.)» absolut niciunei solicitări emisă de către ASF, urmând ca instanţele de judecată să verifice dacă aceste solicitări au un temei legal, şi dacă există obligaţia emitentului de a răspunde în termene atât de scurte la solicitările fără temei ale instituţiei dvs., urmând a se analiza şi dacă situaţia Electroargeş este una specială pe piaţa de capital, şi dacă există un tratament diferenţiat faţă de toţi emitenţii, situaţie care nu poate fi explicată decât prin existenţa unor legături oculte care determină şi abuzul ASF".

Compania mai spune că va "reacţiona imediat şi pe absolut toate căile legale pentru a atrage atât răspunderea ASF cât şi a persoanelor care exercită abuziv funcţii în conducerea acestei instituţii".

Preşedintele CA Ştefan Constantin a fost amendat recent de către ASF cu 60.000 de lei pentru că nu a dat curs solicitării de convocare transmisă de acţionarul Tudor Dumitru. Aceasta este una dintre cele mai mari amenzi date de ASF în cazul conducerii unei companii listate.

Conducerea Electroargeş acuză practic ASF că este parte în "operaţiunea nelegală a acestui acţionar minoritar de a prelua abuziv controlul Electroargeş", acţionar cu o deţinere de 12,84% din companie.

"Suntem sigur că măsurile ASF vor face deliciul pieţei de capital şi a investitorilor, atestând riscurile la care aceştia se pot expune dacă decid să investească pe piaţa de capital datorită competenţei deosebite a persoanelor din conducerea ASF, care au dispus aceste măsuri, şi că ASF va regăsi şi în aceste împrejurări justificări inedite şi texte de lege inexistente şi pentru această situaţie", conchide adresa Electroargeş.

• Redăm mai jos, integral, adresa Electroargeş, semnată de preşedintele CA Ştefan Constantin, transmisă bursei şi investitorilor:

Electroargeş SA informeaza actionarii si eventualii investitori ca prin comunicarea Adresei ASF nr. 8083/12.08.2020, in conditiile in care au fost emise adresele nr. 7588/11.08.2020 si Deciziile ASF nr. 957 si nr. 958/05.08.2020, precum si prin emiterea adresei ASF nr. 7585/11.08.2020(catre Braiconf SA), prin care, din nou, se solicita informatii in legatura cu tranzactiile DEAL cu actiuni Braiconf, si in aceasta situatie fiind vizata persoana presedintelui CA Electroarges SA - dl. Stefan Constantin, s-a luat act ca ASF intelege in mod expres sa actioneze abuziv in legatura cu Electroarges, si, mai ales, cu persoanele din conducerea acestei societati, in special fiind vizat presedintele CA, dl. Stefan Constantin.

Electroarges informeaza investitorii ca exista o adevarata "avalansa" de solicitari, amenzi si masuri dispuse intr-o perioada scurta de timp, ceea ce este inexplicabil si de nepermis pentru o institutie precum ASF, care pot destabiliza activitatea conducerii Electroarges, o asemenea conduita fiind contrara dispozitiilor art. 15 din Codul Civil "Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe."

Aceste dispozitii sunt pe deplin incidente in legatura cu solicitarile ASF, astfel ca se apreciaza ca ASF exercita in mod excesiv, si nerezonabil drepturile de care dispune, cel putin, spre exemplu, dreptul de a solicita "oricarei persoane de a raspunde solicitarilor A.S.F.", in conditiile in care se solicita in mod repetat Electroarges raspunsuri in termene de 24 de ore, pentru chestiuni care sunt lamurite si/sau fara legatura cu competentele ASF, si, mai mult, se invoca in mod expres in adresele ASF aplicarea sanctiunilor contraventionale daca nu exista conformare in termen la solicitari.

Ultima masura, dispusa prin Decizia ASF nr. 958/05.08.2020, asupra carora actionarii si investitorii au fost informati prin publicarea directa de catre ASF a acestei decizii pe website-ul BVB, pagina Electroarges, de obligare a CA Electroarges SA a convoca o noua AGOA, cu ordinea de zi solicitata de actionarul Tudor Dumitru, atesta de asemenea pe deplin abuzul de drept al ASF.

Acest actionar a solicitat convocarea AGOA, desi exista deja o convocare a CA in curs pentru AGOA la data de 04,05.08.2020, fata de care convocarea actionarului a fost refuzata. AGOA a avut loc la data de 04.08.2020, fiind aprobate situatiile financiare (una dintre nenumaratele solicitari ale acestui actionar).

Cu toate ca a existat aceasta situatie, Electroarges SA informeaza investitorii si actionarii ca ASF a inteles sa puna emitentul Electroarges SA intr-o situatie cel putin dificila, daca nu nelegala, din moment ce, pe langa avalansa de solicitari, amenzi si masuri, toate cu solicitari de raspuns in termen imediat, s-a dispus de catre ASF in mod expres, prin Decizia ASF nr. 958/05.08.2020, masura sa fie convocata de catre CA o noua AGOA (!!!!), cu ordinea de zi solicitata de actionarul Tudor Dumitru, efectul fiind ca ar urma a fi rediscutate aspecte pentru care exista hotarari ale actionarilor (!!!!), fata de interpretarea ASF (n.n gresita) ca orice solicitare trebuie sa conduca la convocarea AGOA, indiferent de cuprinsul acesteia, si ca nu se poate refuza sub nicio forma convocarea AGOA la solicitarea unui actionar indreptatit.

Electroarges informeaza investitorii si actionarii ca insistenta ASF in aceasta interpretare a dispozitiilor legale, desi combatuta cu argumente valide de catre Electroarges, a determinat situatia actuala a Electroarges, de a fi obligata de catre ASF a convoca AGOA, desi aceasta a avut loc (!!!!), cu puncte solicitate de actionar care au fost deja dezbatute in cadrul AGOA (!!!!), situatie inedita din cate cunoastem pe piata de capital, situatie care atesta in mod practic ca, din aceasta perspectiva, interpretarea ASF nu poate sa fie decat gresita, si ca exista dreptul societatii de a cenzura solicitarile nelegale, astfel ca nu orice solicitare poate sa conduca la convocarea AGOA (spre exemplul cazul in care AGOA a avut loc, si, cu toate acestea, actionarul solicita o noua convocare a AGOA).

Situatia este cu atat mai grava cu cat s-a dispus si amendarea istorica a presedintelui CA, in legatura cu aceasta situatie, imprejurare care, alaturi de celelalte imprejurari existente, atesta abuzul ASF in legatura cu emitentul Electroarges. Raspunsul la adresa ASF nr. 8083/12.08.2020 este atasat prezentului raport, in raspuns fiind precizate pe larg motivele pentru care se considera ca exista un abuz de drept din partea ASF.

Totodată, adresa integrală a Electroargeş către ASF poate fi consultată aici: https://www.bvb.ro/infocont/infocont20/ELGS_20200813191620_Raspuns-EA---Adresa-ASF-8083-12-08-2020.pdf