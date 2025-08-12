Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Noodle Pack intră în insolvenţă: peste 400 de angajaţi şi datorii declarate de 46,3 milioane lei

M.P.
Companii #Insolvenţa / 12 august, 11:25

Noodle Pack intră în insolvenţă: peste 400 de angajaţi şi datorii declarate de 46,3 milioane lei

Noodle Pack SRL, companie cu sediul în Cluj-Napoca (CUI/CIF: 33788933), a intrat în insolvenţă la propria cerere pe 24 iulie 2025. Potrivit sentinţei pronunţate în Dosarul nr. 475/1285/2025 şi publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI), societatea are datorii exigibile de peste 46,31 milioane lei, în timp ce lichidităţile disponibile nu acoperă aceste obligaţii.

Documentul mai indică faptul că, la finalul lunii iunie 2025, firma înregistra datorii totale către bugetul general consolidat, furnizori şi salariaţi în valoare de 33,66 milioane lei. Informaţia ridică semne de întrebare, întrucât Noodle Pack figura la 30 iunie 2025 pe „lista albă” a contribuabililor fără restanţe la bugetele de stat.

Fondată în noiembrie 2014, Noodle Pack este deţinută de Daniel Aurel Tişea şi Samuel Hanuseac şi promovează un concept culinar „mix and match” bazat pe preparate cu tăiţei. Compania operează peste 30 de restaurante în mai multe oraşe din România şi la Viena, având peste 400 de angajaţi.

În 2024, firma a raportat 431 de angajaţi, un profit net de 267.462 lei şi o cifră de afaceri record de 103,48 milioane lei. În acelaşi timp, datoriile au atins un nivel istoric de 47,92 milioane lei, iar activele circulante au fost de 26,37 milioane lei, din care creanţele - surprinzător de mari pentru o afacere cu plată imediată - s-au ridicat la 19,12 milioane lei.

Procedura de insolvenţă este derulată sub formă generală, cu DATA SOLVE IPURL desemnat ca administrator judiciar provizoriu. Creditorii se pot înscrie la masa credală până la 12 septembrie 2025. Tabelul preliminar al creanţelor va fi publicat cel târziu la 6 octombrie 2025, iar următorul termen de judecată este stabilit pentru 16 septembrie 2025.

