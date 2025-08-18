VLD MANAGEMENT SRL contestă anumite debite înscrise în tabelul creditorilor

Societatea VLD MANAGEMENT SRL -cod unic de înregistrare 21839731, cu sediul social înregistrat în municipul Giurgiu, judeţul Giurgiu, continuă procedura de insolvenţă în care a fost chemată în dosarul 1562/122/2024. Procedura de insolvenţă este administrată judiciar de INVIRO INSOLVENCY SPRL.

Potrivit celei mai recente informări publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14452/13.08.2025, VLD Management SRL a contestat creanţa înscrisă în tabelul creditorilor de către societatea Black Sea Suppliers SRL din Constanţa, fapt pentru care instanţa a acordat un nou termen, pe 14 octombrie 2025, ora 11:30, pentru care a dispus citarea societăţii din Constanţa.

Potrivit datelor financiare raportate pentru anul 2024, societatea a înregistrat o cifră de afaceri netă de 24,97 milioane lei, însă cu o pierdere netă de 3,24 milioane lei. Activele circulante s-au ridicat la 10,49 milioane lei, în timp ce datoriile totale au depăşit 19 milioane lei, conducând la un nivel negativ al capitalurilor proprii (-2,14 milioane lei). Compania a raportat un număr mediu de 65 de salariaţi, activitatea principală fiind încadrată la CAEN „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”.

Procedura insolvenţei vine în contextul în care societatea nu şi-a mai putut onora obligaţiile de plată, iar verificările asupra activităţii şi patrimoniului vor continua sub coordonarea practicianului desemnat.