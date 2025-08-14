METALAX CONSTRUCŢII SRL - Administrator judiciar confirmat şi onorariu aprobat

Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 363/1285/2025 privind procedura insolvenţei debitoarei METALAX CONSTRUCŢII SRL (CUI 30484298, cu sediul în comuna Mociu, jud. Cluj), a consemnat în procesul-verbal al Adunării Creditorilor din 28 iulie 2025 confirmarea C.I.I. Cupşa Ioana-Monica în calitate de administrator judiciar.

Unicul creditor prezent prin corespondenţă, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, deţinând 97,51% din masa credală cu drept de vot, a aprobat pentru administratorul judiciar un onorariu fix de 7.000 lei (plus TVA) pentru întreaga procedură, precum şi un onorariu de succes de 5% (plus TVA) din sumele distribuite creditorilor.

Conform datelor financiare raportate pentru anul 2024, METALAX CONSTRUCŢII SRL a înregistrat active circulante în valoare totală de 211.554 lei, datorii de 362.411 lei şi capitaluri proprii negative de -150.857 lei. Cifra de afaceri netă a fost de 201.161 lei, iar rezultatul net a consemnat o pierdere de 3.817 lei, societatea având un singur angajat şi desfăşurând activităţi în domeniul fabricării construcţiilor metalice şi părţilor componente ale structurilor metalic

Următorul termen în dosar este stabilit pentru 11 septembrie 2025.