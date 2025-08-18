Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Insolvenţa M-B LIFT: creanţe de 6 milioane lei şi stocuri de 2 milioane lei au dispărut; datoriile la stat au crescut cu 34%

M.P.
Companii #Insolvenţa / 18 august, 12:30

Insolvenţa M-B LIFT: creanţe de 6 milioane lei şi stocuri de 2 milioane lei au dispărut; datoriile la stat au crescut cu 34%

M-B LIFT SRL Iaşi (CUI/CIF: 24192027), firmă administrată de Bogdan Ionuţ Crîşmaru şi deţinută împreună cu Dumitru Crîşmaru, a intrat în insolvenţă pe 18 septembrie 2024, la solicitarea creditorilor KAUNU SRL şi R.E.D. BUSINESS IAŞI SRL. Decizia a fost pronunţată de judecătorul sindic Dan Artenie, în Dosarul nr. 6526/99/2023.

Potrivit tabelului preliminar al creanţelor, publicat pe 26 noiembrie 2024 de administratorul judiciar provizoriu BB&A Insolvenzpraxis IPURL, datoriile firmei se ridică la 4,9 milioane lei. Printre principalii creditori se numără KLEEMANN LIFT RO SRL (1,3 milioane lei), KAUNU SRL şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Iaşi - fiecare cu peste 1,1 milioane lei.

Deşi M-B LIFT a raportat profit în toţi cei peste 15 ani de activitate, bilanţul pe 2023 arăta deja o situaţie fragilă: datorii de peste 5,2 milioane lei, dar şi active circulante de 10,3 milioane lei, din care creanţe de aproape 7,8 milioane lei - o sumă suspect de mare comparativ cu cifra de afaceri de 2,95 milioane lei.

După declanşarea procedurii de insolvenţă, AJFP Iaşi a pasat responsabilitatea verificării acestor creanţe către administratorul judiciar, însă BB&A Insolvenzpraxis IPURL nu a publicat în termen raportul privind cauzele insolvenţei. În schimb, după apariţia bilanţului pe 2024, situaţia a devenit şi mai gravă: au dispărut creanţe de aproape 6 milioane lei şi stocuri de peste 2 milioane lei, compania raportând pierderi de 3,66 milioane lei şi datorii totale de peste 6,1 milioane lei.

În loc să clarifice situaţia, administratorul special Bogdan Ionuţ Crîşmaru a contestat creanţe înscrise la masa credală, a atacat în instanţă decizia iniţială şi tergiversează procedura. Între timp, Fiscul nu reacţionează, deşi datoriile fiscale au crescut cu 34% faţă de momentul deschiderii insolvenţei, ajungând la aproape 1,5 milioane lei la 30 iunie 2025. Din această sumă, obligaţiile aferente salariilor - nevirate la buget - aproape s-au triplat.

Următorul termen în dosarul de insolvenţă al M-B LIFT SRL este programat pentru 8 octombrie 2025.

