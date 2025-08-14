EXCASAP URBAN S.R.L. - Procedură de faliment şi lichidator judiciar desemnat

Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul nr. 1694/102/2023, a dispus intrarea în procedura falimentului în formă simplificată faţă de societatea EXCASAP URBAN S.R.L. (CUI 36722726, cu sediul în comuna Sâncraiu de Mureş, jud. Mureş). Lichidator judiciar provizoriu a fost desemnat C.I.I. Chisnenco M. Alexandru.

Creditorii trebuie să depună cererile de admitere a creanţelor până la data de 3 septembrie 2025, iar şedinţa adunării creditorilor este programată pentru 18 septembrie 2025, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. Termenul pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă este 30 septembrie 2025.

Conform datelor financiare raportate pentru anul 2024, EXCASAP URBAN S.R.L. a înregistrat active imobilizate de 1.059.973 lei şi active circulante de 6.192.765 lei, din care 5.602.823 lei în numerar sau conturi bancare. Societatea a raportat datorii totale de 2.224.872 lei şi capitaluri proprii de 5.027.866 lei. Cifra de afaceri netă a fost de 4.182.202 lei, cu un profit net de 2.602.320 lei, având un număr mediu de 8 angajaţi şi activând în domeniul lucrărilor de pregătire a terenului.