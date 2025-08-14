PRIER C.D. INVEST SRL - şedinţă a creditorilor în procedura de faliment

La data de 29 iulie 2025, la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L., a avut loc şedinţa Adunării Generale a Creditorilor SC PRIER C.D. INVEST SRL (CUI 6005716), convocată prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16644/22.07.2025. Pe ordinea de zi s-au aflat:

-Aprobarea raportului anexat la convocator;

-Reevaluarea unui imobil tip construcţie P+M din patrimoniul debitoarei, ca urmare a identificării unei erori materiale privind suprafaţa construită desfăşurată (840 mp);

-Aprobarea ofertei nr. 479/26.06.2025 depuse de SVN ATLAS EXPERT S.R.L. (membru ANEVAR) pentru evaluarea imobilului.

Lichidatorul a constatat că a fost întrunit cvorumul legal, fiind exprimate voturi ce reprezintă 81,88% din masa credală. Creditorii, inclusiv First Bank SA (7,13% din masa credală), Drăguţ Nina-Larisa şi Drăguţ Marius-Florin (22,60%) şi Silver Brad SRL, au transmis puncte de vedere şi voturi prin corespondenţă, acestea fiind consemnate în procesul-verbal al şedinţei.

Conform situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2024 depuse la ANAF, societatea a raportat active imobilizate de 306.214 lei şi active circulante de 335.619 lei, din care creanţe de 169.475 lei şi disponibilităţi băneşti de 166.144 lei. Datoriile totale se ridică la 2.255.533 lei, iar capitalurile proprii sunt negative (-1.613.700 lei). Cifra de afaceri netă a fost de 186.487 lei, cu un profit net de 59.869 lei. Activitatea principală este comerţul cu ridicata al băuturilor.

Următorul termen în dosar este stabilit pentru 31 octombrie 2025.