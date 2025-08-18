Poziţii contradictorii ale creditorilor privind reorganizarea M-T AGRO BRANIS SRL

Societatea M-T AGRO BRANIS SRL din Braniştea (CUI: 45553770) continuă procedura de insolvenţă insolvenţă. Procedura a fost deschisă prin decizia dosar 2190/120/2020 Tribunalul Dâmboviţa, iar ca administrator judiciar provizoriu a fost desemnat Chindia SPRL.

În Buletinul Procedurilor de Insolvenţă din 13 august 2025, a fost publicat procesul-verbal al şedinţei adunării creditorilor, care a avut loc în aceeaşi zi. Potrivit documentului, creditorii care beneficiază de drepturi de preferinţă (Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, CEC Bank, Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA, şi Smart Energy SRL) au respins planului de reorganizare propus de M-T AGRO BRANIS SRL. Tot pentru respingerea planului de reorganizare au votat şi creditorii bugetari - DGRFP Ploieşti, AFIR şi Primăria comunei Braniştea.

În schimb, cei care beneficiază de creanţe salariale, precum şi creditorii indispensabili şi cei chirografari au fost de acord cu planul de reorganizare propus adunării generale a creditorilor societăţii respective.

Conform bilanţului depus la Ministerul Finanţelor pentru anul 2024, societatea - care activează în domeniul creşterii porcinelor - a raportat active totale de peste 12,2 milioane lei, din care 7,1 milioane lei active imobilizate şi 5,1 milioane lei active circulante. Datoriile se ridicau la 9,31 milioane lei, capitalurile proprii erau de 2,1 milioane lei, iar veniturile totale de aproape 9,5 milioane lei au adus un profit net de 401.652 lei. Compania avea în acel an un număr mediu de 16 angajaţi.