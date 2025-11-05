Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, îşi va face primele vizite oficiale la Bucureşti şi Bruxelles

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunţat că primele sale vizite externe în calitate de şef al Guvernului vor fi la Bucureşti şi Bruxelles, potrivit agenţiei Moldpres, citată de Agerpres. Declaraţia a fost făcută miercuri, înaintea primei şedinţe a noului executiv.
Alexandru Munteanu a precizat că, începând de săptămâna viitoare, vor fi lansate şi vizitele în teritoriu, cu scopul de a discuta cu cetăţenii despre proiectele guvernamentale în derulare şi dificultăţile întâmpinate la nivel local.
Moldpres aminteşte că şi fostul premier Dorin Recean şi-a început mandatul cu o vizită oficială în România, pe 1 martie 2023, prilej cu care a avut întrevederi la Bucureşti axate pe aprofundarea relaţiilor bilaterale, cooperarea energetică şi dezvoltarea proiectelor de infrastructură.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 14:15)
Vine sa ne spună ca suntem proștii proștilor