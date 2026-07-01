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NOVA Power & Gas lansează un program de investiţii de 1 miliard de euro

A.M.
Companii / 1 iulie, 13:42

NOVA Power & Gas lansează un program de investiţii de 1 miliard de euro

Compania NOVA Power & Gas demarează un program de investiţii estimat la 1 miliard de euro pentru perioada 2026-2029, cu scopul de a extinde portofoliul de clienţi casnici şi industriali, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei.

Planul urmează unor alocări de 500 de milioane de euro realizate în intervalul 2023-2025, arată documentul. Strategia are la bază un model integrat care reuneşte producţia în centrale pe gaz şi surse regenerabile, stocarea şi furnizarea, informează acelaşi document.

„Conceptul de site energetic de producţie hibrid asigură controlul şi adaptarea curbei de producţie la curba de consum”, afirmă Septimiu Costea, directorul general al societăţii, conform sursei menţionate.

Proiectele reprezentative includ platforma integrată de la Câmpia Turzii şi noul amplasament energetic din localitatea Roşiori, judeţul Satu Mare, transmite compania.

Societatea vizează optimizarea serviciilor digitale şi simplificarea contractării online, notează datele oficiale.

„Această abordare modernă ne face să fim competitivi în piaţă, iar clienţii noştri să aibă o experienţă cât mai simplă”, adaugă reprezentantul companiei, potrivit prezentării. Societatea adoptă, de asemenea, o nouă identitate vizuală pentru alinierea la structura Grupului E-INFRA, transmite materialul citat.

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