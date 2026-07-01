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NOZOMI Travel Society anunţă rezervări şi vânzări de peste 1 milion de euro în prima săptămână de la lansare

L.B.
Companii / 1 iulie, 15:55

Răzvan Pascu, fondatorul NOZOMI Travel Society

Răzvan Pascu, fondatorul NOZOMI Travel Society

La o săptămână de la lansarea oficială, NOZOMI Travel Society, tour-operatorul fondat de Răzvan Pascu, anunţă rezervări şi vânzări de peste 1 milion de euro pentru circuitele şi vacanţele premium incluse în portofoliul companiei, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Rezultatul confirmă interesul ridicat al românilor pentru circuite de grup premium, vacanţe exotice construite atent şi produse turistice cu un nivel ridicat de organizare, servicii garantate şi experienţe curatoriate.

„Pentru noi, această primă săptămână a fost o confirmare foarte puternică. NOZOMI nu a fost lansat ca un simplu site de vacanţe, ci ca un proiect construit pe investiţii reale, pe locuri garantate, pe parteneriate internaţionale şi pe încrederea oamenilor care au călătorit cu mine în ultimii ani. Faptul că am depăşit pragul de 1 milion de euro în rezervări şi vânzări în doar câteva zile ne arată că există o cerere clară pentru un alt tip de produs turistic: mai atent, mai bine explicat, mai personal şi mai bine organizat”, declară Răzvan Pascu, fondatorul NOZOMI Travel Society.

NOZOMI Travel Society a fost lansat cu investiţii directe de peste 750.000 de euro, realizate în special în avansuri către furnizori internaţionali, servicii turistice blocate şi dezvoltare IT. Separat de aceste investiţii, compania are deja servicii turistice contractate sau rezervate de peste 4 milioane de euro, printre care bilete de avion de grup de peste 1 milion de euro, servicii la sol de peste 2 milioane de euro, croaziere de peste 350.000 de euro şi un proiect de croazieră de expediţie de peste 800.000 de euro.

În portofoliul iniţial se află peste 1.000 de locuri garantate pentru circuite de grup în destinaţii precum Australia şi Noua Zeelandă, Japonia, Maroc, Tanzania, India, China, Brazilia, SUA, Bahamas şi alte destinaţii exotice. Urmează lansarea de circuite luxury în India şi China, dar şi America de Sud (Argentina, Brazilia, Uruguay si Chile), Vietnam & Cambodgia, Peru, Mexic, Islanda sau Groenlanda.

Pe lângă circuitele de grup, NOZOMI Travel Society dezvoltă accelerat şi zona de sejururi exotice premium. În prezent, pe site sunt deja disponibile vacanţe în Mauritius, urmând ca în perioada următoare să fie lansate sejururi în Maldive, Thailanda, Mexic, Polinezia Franceza, Hawaii şi Caraibe.

Compania anunţă că va adăuga săptămânal circuite şi sejururi noi pe site, însă într-un ritm controlat, astfel încât fiecare produs să fie verificat, construit atent şi susţinut de furnizori selectaţi.

„Nu vrem să publicăm zeci de produse doar pentru volum. Vrem ca fiecare circuit şi fiecare sejur NOZOMI să aibă o logică, o poveste şi o selecţie atentă a serviciilor. În turismul premium, diferenţa se face în detalii: hoteluri, zboruri, ghizi locali, timp bine calculat, informaţii relevante şi oameni care ştiu să ţină un grup aproape. Acesta este standardul pe care vrem să îl construim”, adaugă Răzvan Pascu.

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