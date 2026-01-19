Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nu vând FP la discount: valoarea se află în active, nu în ofertă

Valentin Stănescu
Piaţa de Capital / 19 ianuarie, 13:04

Nu vând FP la discount: valoarea se află în active, nu în ofertă

Scriu acest articol dintr-o poziţie asumată: sunt acţionar al Fondului Proprietatea şi nu consider logic să vând acţiuni FP la 0,68 lei, preţul din oferta Lion Capital. Nu pentru că „nu aş vrea să vând”, ci pentru că valoarea Fondului este mult peste acest nivel.

Oferta pentru aproximativ 6% din FP vine într-un moment-cheie. Activul net pe acţiune era 0,7944 lei la 31.12.2025, iar acest nivel este deja conservator, întrucât include discounturi semnificative pentru lipsa controlului şi a lichidităţii. A vinde sub acest nivel înseamnă a ceda valoare reală.

La ultimele AGA-uri FP, prezenţa a fost de doar 30-40%, ceea ce înseamnă că un pachet agregat de ~20% poate asigura control de facto asupra Fondului. Aceasta este miza reală a ofertei: influenţa asupra deciziilor-cheie, nu câţiva bani în plus faţă de preţul din piaţă. 

De ce FP este mult subevaluat la 0,68 lei

- Aeroporturile Bucureşti: participaţia FP (~20%) este evaluată la 1,37 mld. lei după discounturi. Înainte de discounturi, valoarea este 2,01 mld. lei, echivalentul a ~0,68 lei/acţiune FP, doar din Aeroporturi. Această evaluare nu include potenţialul Terminalului 2.

- Portul Constanţa: evaluare de 361,6 mil. lei, în condiţiile în care compania are ~1 mld. lei numerar. O evaluare extrem de prudentă.

- Profitabilitate: FP a realizat în 2025 un profit neauditat de 447,9 mil. lei (~0,15 lei/acţiune). Chiar şi distribuirea a doar o treime ar însemna ~0,05 lei dividend, adică 7,4% randament la preţul de 0,68 lei.

- Bonus ignorat: în septembrie 2026 expiră 219 mil. lei dividende nerevendicate din Hidroelectrica, echivalentul a ~0,07 lei/acţiune, sumă de care cei care vând acum nu vor beneficia.

În plus, statul şi-a exprimat intenţia de a cumpăra participaţiile minoritare la Aeroporturi şi Porturi. Dacă aceste tranzacţii se fac, discounturile pentru lipsa controlului şi a lichidităţii dispar, iar valoarea activelor FP creşte automat. În acest scenariu, doar Aeroporturile pot justifia preţul actual al acţiunii, fără a lua în calcul restul portofoliului.

În concluzie, la 0,68 lei, acţiunile FP sunt foarte ieftine raportat la valoarea activelor, la profitabilitate şi la catalizatorii existenţi. Pentru mine, decizia este clară: nu vând. Valoarea Fondului este în active şi în monetizarea lor, nu într-o ofertă la discount.

Opinia Cititorului ( 9 )





  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 19.01.2026, 13:23)

    Pretul trebuie sa reflecte valoarea, altfel pretul nu e corect.

    

    

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 19.01.2026, 13:25)

      pretul este dat de piata, atlfel pretul nu e corect

      

      

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 19.01.2026, 13:35)

      Aici uliul carpatin pt vajeu condor el pasa comunica ! Condorul de sunt la serviciu lucrez pina la ora 20 tocmai am terminat de mîncat vajeu pe ziar in loc de fata de masa după ce am citit articolul nu mai vinde deloc m am hotărît să schimb prefixul din fata cu 10 aoleu vajeu! mă las de serviciu ba după ce mă umplu de bani! Hahahahahaha!!

      

      

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 19.01.2026, 13:47)

      corect

      

      

      1.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 19.01.2026, 13:49)

      Ați văzut astăzi cu Lion și interpușii blochează acțiunea FP la 0,6660 lei ca 0,68 lei să ne pară mult?

      

      

      1.5.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.4)
      (mesaj trimis de anonim în data de 19.01.2026, 13:59)

      Bravo ba ticule! și tu te ai prins ! Da n au putere ba furnicile ca noi sunt multe și se vede iarăși ! nu boieri că vajeu condorul din Anzi!

      

      

      1.6.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.5)
      (mesaj trimis de vajeu el condor în data de 19.01.2026, 14:13)

      am cumpărat la 0.6660. Mulțumit ?

      

      

      1.7.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.4)
      (mesaj trimis de anonim în data de 19.01.2026, 14:15)

      Lion ar fi trebuit să-și țină banii pentru dividende nu să cumpere la suprapreț!

      

      

      1.8.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.6)
      (mesaj trimis de anonim în data de 19.01.2026, 14:18)

      Bravoooo. Ba vajeu te ai prins că eu vreau sa ți banii in n buzunar pt că îmi place foarte mult piesa el condor pasa eu nu cistg nimic vajeu doar prefixul la care lucrez de un an și două luni vajeu!

      

      

