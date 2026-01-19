Nu vând FP la discount: valoarea se află în active, nu în ofertă

Scriu acest articol dintr-o poziţie asumată: sunt acţionar al Fondului Proprietatea şi nu consider logic să vând acţiuni FP la 0,68 lei, preţul din oferta Lion Capital. Nu pentru că „nu aş vrea să vând”, ci pentru că valoarea Fondului este mult peste acest nivel.

Oferta pentru aproximativ 6% din FP vine într-un moment-cheie. Activul net pe acţiune era 0,7944 lei la 31.12.2025, iar acest nivel este deja conservator, întrucât include discounturi semnificative pentru lipsa controlului şi a lichidităţii. A vinde sub acest nivel înseamnă a ceda valoare reală.

La ultimele AGA-uri FP, prezenţa a fost de doar 30-40%, ceea ce înseamnă că un pachet agregat de ~20% poate asigura control de facto asupra Fondului. Aceasta este miza reală a ofertei: influenţa asupra deciziilor-cheie, nu câţiva bani în plus faţă de preţul din piaţă.

De ce FP este mult subevaluat la 0,68 lei

- Aeroporturile Bucureşti: participaţia FP (~20%) este evaluată la 1,37 mld. lei după discounturi. Înainte de discounturi, valoarea este 2,01 mld. lei, echivalentul a ~0,68 lei/acţiune FP, doar din Aeroporturi. Această evaluare nu include potenţialul Terminalului 2.

- Portul Constanţa: evaluare de 361,6 mil. lei, în condiţiile în care compania are ~1 mld. lei numerar. O evaluare extrem de prudentă.

- Profitabilitate: FP a realizat în 2025 un profit neauditat de 447,9 mil. lei (~0,15 lei/acţiune). Chiar şi distribuirea a doar o treime ar însemna ~0,05 lei dividend, adică 7,4% randament la preţul de 0,68 lei.

- Bonus ignorat: în septembrie 2026 expiră 219 mil. lei dividende nerevendicate din Hidroelectrica, echivalentul a ~0,07 lei/acţiune, sumă de care cei care vând acum nu vor beneficia.

În plus, statul şi-a exprimat intenţia de a cumpăra participaţiile minoritare la Aeroporturi şi Porturi. Dacă aceste tranzacţii se fac, discounturile pentru lipsa controlului şi a lichidităţii dispar, iar valoarea activelor FP creşte automat. În acest scenariu, doar Aeroporturile pot justifia preţul actual al acţiunii, fără a lua în calcul restul portofoliului.

În concluzie, la 0,68 lei, acţiunile FP sunt foarte ieftine raportat la valoarea activelor, la profitabilitate şi la catalizatorii existenţi. Pentru mine, decizia este clară: nu vând. Valoarea Fondului este în active şi în monetizarea lor, nu într-o ofertă la discount.