NYT: Trump a autorizat armata SUA să intervină împotriva cartelurilor de droguri din străinătate

Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat în secret o directivă către Pentagon prin care autorizează folosirea forţei militare împotriva unor carteluri de droguri din America Latină, considerate de administraţia sa organizaţii teroriste, scrie The New York Times, citând surse familiare cu situaţia, care afirmă cele ce urmează.

Măsura marchează cel mai agresiv pas al administraţiei Trump în campania împotriva traficului de droguri şi semnalează disponibilitatea de a utiliza armata pentru reducerea fluxului de fentanil şi alte substanţe ilegale, activitate gestionată până acum în principal de autorităţile de aplicare a legii. Ordinul ar putea permite operaţiuni militare directe, pe mare şi pe teritoriu străin, împotriva acestor grupări.

Oficialii militari elaborează opţiuni de intervenţie, însă decizia ridică probleme juridice majore, inclusiv legate de eventuale victime civile în afara unui conflict armat aprobat de Congres. Nu este clar dacă avocaţii Casei Albe şi ai Departamentului de Justiţie au emis o opinie oficială privind legalitatea directivei, conform sursei citate.

În ultimele luni, administraţia Trump a desemnat mai multe carteluri ca organizaţii teroriste străine, inclusiv Tren de Aragua, MS-13 şi Cartel de los Soles, acuzându-l pe preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, că îl conduce. SUA au dublat recent, la 50 de milioane de dolari, recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea lui Maduro, inculpat în SUA pentru trafic de droguri.