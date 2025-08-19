O fotografie virală cu liderii europeni la Casa Albă s-a dovedit a fi un fals generat de inteligenţa artificială

O imagine care pretindea să arate liderii europeni aşteptând la Casa Albă a fost un fals generat de inteligenţa artificială, a confirmat BBC după analizarea fotografiei.

Publicaţia britanică a arătat şi modul în care imaginea s-a răspândit în câteva ore, acumulând milioane de vizualizări. Primele copii au apărut pe conturi X în limba olandeză, luni după-amiază, dar cele mai vizualizate postări au provenit de la conturi pro-ruse, care au strâns 1,3 milioane de vizualizări. O altă versiune a fost văzută de 2,2 milioane de ori, declanşând un val de distribuiri pe Twitter şi Telegram, însoţite de comentarii batjocoritoare în mai multe limbi, de la engleză şi germană la rusă şi arabă.

În jurul orei 19:00, comunităţi de verificare a faptelor pe Telegram şi Discord, precum şi canalele ucrainene Trukha şi Insider UA, au început să semnaleze că fotografia era generată de AI. Postările au adunat circa un milion de vizualizări, conform sursei citate.

Ulterior, şi conturi ruseşti de Telegram, inclusiv comentatori militari şi bloggeri pro-Kremlin, au recunoscut că imaginea era falsă, mesajul ajungând la peste o jumătate de milion de utilizatori. În paralel, conturi politice conservatoare din SUA au distribuit fotografia, precizând totodată că provenea din inteligenţa artificială.