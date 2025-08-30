Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
O judecătoare blochează procedura expulzărilor accelerate a lui Trump

M.P.
Internaţional / 30 august, 14:41

O judecătoare blochează procedura expulzărilor accelerate a lui Trump

O judecătoare federală, Jia Cobb, a blocat aplicarea accelerată a expulzărilor migranţilor din Statele Unite fără înfăţişare la tribunal, un revers al planului expulzărilor în masă al lui Donald Trump, relatează AFP, de la care menţionăm următoarele.

Această procedură - denumită ”expulzare accelerată” - a fost folosită de către administraţia miliardatului pentru a expulza în mod rapid migranţi arestaţi în apropierea frontierei cu Mexicul, dacă au pătruns în Statele Unite în precedentele două săptămâni.

Însă, de la intrarea în funcţie, administraţia Trump a generalizat aplicarea acestei proceduri - în întreaga Americă - şi a aplicat-o unor migranţi care se aflau în Statele Unite de până la doi ani.

Judecătoarea Jia Cobb a blocat, într-o hotărâre publicată vineri seara târziu, această aplicare lărgită a procedurii, argumentând că ar putea conduce la expulzarea unor persoane ”în mod eronat”, în afara oricărei proceduri legale, fără să aibă posibilitatea să dovedească faptul că se aflau în Statele Unite de mai mult de doi ani.

”Spre deosebire de grupul de persoane vizate de expulzarea accelerată - cele care sunt arestate la frontieră, la puţin timp după traversare -, categoria de persoane pe care Guvernul le ţinteşte de-acum prin expluzarea accelerată a intrat în ţara noastră de mult timp”, arată Jia Cobb.

”Apărând această procedură expeditivă, Guvernul avansează un argument cu adevărat stupefiant: cei care au intrat ilegal în ţară nu au dreptul la nicio peocedură, în baza celui de-al Cincilea Amendament (al Constituţiei) şi pot conta doar pe o eventuală măsură de graţiere a Congresului”, adaugă ea.

”Dacă ar fi adevărat, nu doar străinii, ci toată lumea s-ar afla în pericol”, subliniază judecătoarea.

Al Cincilea Amendament al Constituţiei americane vizează să protejeze persoanele de orice abuz al autorităţii Guvernului într-o procedură juridică.

Hotărârea judecătoarei Cobb, numită de către fostul preşedinte democrat Joe Biden, intervine în cadrul unui dosar preluat de ”Make The Road New York”, un grup de apărarea drepturilor migranţilor.

Judecătoarea precizează că tribunbalul nu pune ”la îndoială constituţionalitatea legii expulzărilor accelerate şi nici aplicarea acesteia la frontieră”.

Una dintre marile teme de campanie ale lui Trump în cursa la fotoliul de la Casa Albă a fost promisiunea expulzării a milioane de migranţi fără acte.

Însă programul său de expulzări în masă a fost afectat de numeroase hotărâri judiciare, pe motiv că persoanele ţintite este necesar să beneficieze de dreptul la o procedură corectă.

Jia Cobb invocă totodată un articol din Constituţie care garanterază că ”nimeni nu va fi expulzat din Statele Unite fără posibilitatea, la un moment dat, să fie audiat”.

