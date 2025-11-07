Oana Gheorghiu: ”Această campanie de dezinformare nu loveşte doar în mine”

Co-fondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţa, Oana Gheorghiu, atacată constant de la preluarea funcţiei de vicepremier, face un scurt bilanţ al activităţii organizaţiei din ultimii 13 ani, potrivit news.ro.

Gheorghiu afirmă că, atâta timp cât a fost atacată doar ea, a refuzat să intre în disputa publică, însă nu poate accepta ca munca depusă de toţi cei implicaţi în proiecte să fie pusă sub semnul întrebării. ”Această campanie de dezinformare nu loveşte doar în mine. Loveşte în sutele de mii de oameni care au donat, în medicii şi asistentele care lucrează astăzi în spitalul construit din acei bani, şi mai ales în copiii care primesc tratament şi speranţă datorită lor”, a transmis Gheorghiu.

”De când am acceptat funcţia de vicepremier, se discută foarte mult în spaţiul public despre activitatea mea la Daruieste Viata şi despre Dăruieşte Viaţă. Este o reacţie normală şi mă aşteptam la asta. Şi vă asigur că îi respect pe toţi, şi pe cei care mă critică, şi pe cei care mă apără. Am muncit enorm în toţi aceşti ani, alături de colegele mele. Am trăit momente de bucurie, dar şi clipe în care am strâns din dinţi şi am mers mai departe, chiar şi atunci când părea imposibil. Chiar şi atunci credeam că nu mai pot”, a scris, pe Facebook, vicepremierul Oana Gheorghiu.

Ea afirmă că Asociaţia Dăruieşte Viaţă va rămâne mereu o parte din ea.

”Am liniştea omului care a muncit cu bună-credinţă, respectând legea, promisiunile şi încrederea celor care au fost alături de noi. Oricine poate să nu fie de acord cu activitatea mea, cu abordările mele, cu valorile mele. Dar eu ştiu că am respectat întotdeauna legea, mi-am onorat promisiunile şi am lucrat pentru binele celorlalţi”, a mai transmis Oana Gheorghiu.

El subliniază că fiecare proiect făcut la Dăruieşte Viaţă a fost pentru a schimba lucrurile în bine.

”Copiii bolnavi de cancer au fost principalii beneficiari. Banii strânşi au fost folosiţi exact aşa cum am promis, iar cheltuirea lor a fost prezentată transparent. Iniţial, nu am vrut să intru în această dezbatere. Am considerat că ceea ce am lăsat în urma mea, după 13 ani de muncă, vorbeşte de la sine: un spital construit, secţii de spitale refăcute, spitale modulare ridicate atunci când a fost nevoie, şi, mai ales, o comunitate autentică de oameni care cred că putem schimba România, dacă ne unim”, a mai transmis Gheorghiu.

Ea precizează că nu a dorit să intra în disputa publică ce se poartă în jurul numei său, dar recent s-a susţinut în spaţiul public că ea şi Dăruieşte Viaţă ar fi redirecţionat fonduri din donaţii pentru ”promovarea propagandei antisuveraniste” prin intermediul unor artişti.

”Această campanie de dezinformare nu loveşte doar în mine. Loveşte în sutele de mii de oameni care au donat, în medicii şi asistentele care lucrează astăzi în spitalul construit din acei bani, şi mai ales în copiii care primesc tratament şi speranţă datorită lor. Este o încercare toxică de a nega realitatea şi de a compromite cel mai amplu proiect făcut de societatea civilă în aceşti ani. Şi este inacceptabil pentru mine să tac în aceste condiţii”, a mai scris Gheorghiu pe Facebook.

”Am construit de la zero un spital pentru copiii bolnavi de cancer, primul din România ridicat exclusiv din donaţii. Am modernizat secţii de oncologie, ATI, pediatrie şi am dotat spitale din întreaga ţară. Am oferit demnitate pacienţilor, condiţii pentru medici şi un exemplu că se poate construi cinstit, transparent şi împreună. Adevărul e clar şi verificabil. Minciuna are întotdeauna un scop. Iar în cazul de faţă, scopul este distrugerea încrederii oamenilor că putem face bine împreună. Dar spitalul există, copiii sunt trataţi acolo, iar asta dovedeşte că adevărul nu poate fi îngropat. Mulţumesc tuturor celor care cred în fapte, nu în manipulări, a mai transmis Oana Gheorghiu.

Potrivit acesteia, ”spiritul Dăruieşte Viaţă înseamnă solidaritate, transparenţă şi speranţă, valori pe care nicio campanie de ură nu le poate demola”.