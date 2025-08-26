Oana Ţoiu: Continuăm eforturile pentru reintrarea în Programul Visa Waiver

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat că nu există divergenţe în privinţa reintrării României în Programul Visa Waiver şi că procesul continuă pe două paliere: tehnic şi politic. Ministrul a precizat că va anunţa „progrese semnificative” atunci când acestea vor apărea.
„Pe componenta tehnică, România şi-a îndeplinit indicatorii, dar continuăm să îmbunătăţim schimbul de informaţii, de exemplu în verificarea cetăţeniei române a persoanelor care au depăşit perioada legală de şedere în SUA”, a explicat Ţoiu.
Referitor la evaluarea politică, aceasta rămâne o componentă importantă. Ministrul a subliniat că situaţia s-a schimbat faţă de perioada administraţiei Trump, când au existat critici publice privind decizia României de a anula alegerile din 6 decembrie 2024. „Între timp, echipele noastre diplomatice au clarificat aceste aspecte, iar evaluările recente la nivelul UE şi NATO confirmă că România a fost ţinta unor atacuri hibride şi ingerinţe externe”, a adăugat Ţoiu.
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a precizat că autorităţile române colaborează cu Departamentul pentru Securitate Internă şi alte agenţii americane pentru a facilita reintrarea în Visa Waiver. El a subliniat că, deşi s-au făcut paşi importanţi, nu există garanţii că procesul se va finaliza curând şi că niciun oficial american nu a asociat anularea alegerilor cu excluderea României din program.
Retragerea României din Programul Visa Waiver a fost anunţată de administraţia Trump pe 2 mai 2024.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 19:03)
Adica? Te duci la Trump?
2. sa faca reclama in ziarul Bihoreanul, poate arunca
(mesaj trimis de dihorel în data de 26.08.2025, 19:08)
1. Municipiul Oradea: 2,400 RON / 480 EUR – 8 May 2025
2. R.A. Aeroportul Oradea: 4,000 RON / 800 EUR – 29 April 2025
3. Agentia de Dezvolare Locala Oradea: 1,200 RON / 240 EUR – 23 April 2025
74. Asociat , ia pentru Promovarea Turismului din Oradea s , i Regiune: 57,600 RON / 11,520 EUR – 27 February 2025
5. Liceul Teoretic ”Horváth János”: 600 RON / 120 EUR – 27 February 2025
6. Asociat , ia de Promovare a Turismului ı?n Stat , iunile Băile Felix s , i Băile 1 Mai: 42,000 RON / 8,400 EUR – 18 December 2024
7. Municipiul Oradea: 2,400 RON / 480 EUR – 24 December 2024
8. Regia Nat , ională a Pădurilor – ROMSILVA: 14,400 RON / 2,880 EUR – 30 January
2025
9. Compania de Apă Oradea S.A.: 95,000 RON / 19,000 EUR – 15 April 2025
10. Compania de Apă Oradea S.A.: 64,300 RON / 12,860 EUR – 8 April 2025
11. Sociitatea Agent , ia de Dezvoltare Locală Oradea S.A.: 60,000 RON / 12,000 EUR
– 5 March 2025
12. Municipiul Oradea: 2,400 RON / 480 EUR – 5 March 2025
13. Asociat , ia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judet , ul Bihor: 15,126 RON/ 3,025.20 EUR – 5 March 2025
14. Asociat , ia pentru Promovarea Turismului din Oradea s i Regiune: 34,800 RON / 6,960 EUR – 8 February 2025
15. Municipiul Oradea: 2,000 RON / 400 EUR – 21 March 2024
16. Asociat , ia pentru Promovarea Turismului din Oradea s , i Regiune: 60,000 RON / 12,000 EUR – 18 December 2024
17. Oradea Transport Local SA: 54,000 RON / 10,800 EUR – 10 October 2024
18. Compania de Apă Oradea S.A.: 135,000 RON / 27,000 EUR – 12 April 2024
19. Asociat , ia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judet , ul Bihor: 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 24 December 2024
20. Fundatia de Protejare a Monumentelor Istorice din Judet , ul Bihor: 57,600 RON /
11,520 EUR – 12 April 2024
21. Asociat , ia pentru Promovarea Turismului din Oradea s , i Regiune: 2,400 RON / 480 EUR – 5 March 2025
22. Asociat , ia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judet , ul Bihor: 12,000 RON/ 2,400 EUR – 18 December 2024
23. Municipiul Oradea: 2,400 RON / 480 EUR – 8 December 2024
24. Municipiul Oradea: 2,400 RON / 480 EUR – 18 November 2024
25. Asociat , ia pentru Promovarea Turismului din Oradea s , i Regiune: 2,400 RON / 480 EUR – 5 November 2024
26. Asociația de Promovare a Turismului în Stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai – 42,000 RON / 8,400 EUR – 24 October 2024
27. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 10 October 2024
28. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 10 October 2024
29. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 2 October 2024
30. Compania de Apă Oradea S.A. – 135,000 RON / 27,000 EUR – 12 April 2024
31. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 3 October 2024
32. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 28 September 2024
33. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 5 October 2024
34. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 8 September 2024
35. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 60,000 RON / 12,000 EUR – 27 August 2024
36. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 22 July 2024
37. Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. – 60,000 RON / 12,000 EUR – 10 July 2024
38. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 5 July 2024
39. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 3 June 2024
40. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 18 May 2024
41. Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 13 May 2024
42. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 30 April 2024
43. Compania de Apă Oradea S.A. – 135,000 RON / 27,000 EUR – 12 April 2024
44. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 10 April 2024
45. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 2,400 RON / 480 EUR – 5 April 2024
46. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 25 March 2024
47. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 60,000 RON / 12,000 EUR – 5 March 2024
48. Asociația de Promovare a Turismului în Stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai – 42,000 RON / 8,400 EUR – 10 February 2024
49. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 7 February 2024
50. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 22 January 2024
51. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 5 January 2024
52. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 22 December 2023
53. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 15 December 2023
54. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 10 December 2023
55. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 60,000 RON / 12,000 EUR – 28 November 2023
56. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 21 November 2023
57. Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. – 60,000 RON / 12,000 EUR – 1 November 2023
58. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 19 October 2023
59. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 12 October 2023
60. Compania de Apă Oradea S.A. – 135,000 RON / 27,000 EUR – 5 October 2023
61. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 29 September 2023
62. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 2,400 RON / 480 EUR – 16 September 2023
63. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 8 September 2023
64. Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 1 September 2023
65. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 20 August 2023
66. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 60,000 RON / 12,000 EUR – 12 August 2023
67. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 7 August 2023
68. Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. – 60,000 RON / 12,000 EUR – 20 July 2023
69. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 11 July 2023
70. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 5 July 2023
71. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 1 July 2023
72. Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 12,000 RON / 2,400 EUR – 15 June 2023
73. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 34,800 RON / 6,960 EUR – 3 June 2023
74. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 28 May 2023
75. Asociația de Promovare a Turismului în Stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai – 42,000 RON / 8,400 EUR – 20 May 2023
76. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 5 May 2023
77. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 10 April 2023
78. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 22 March 2023
79. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 12,000 RON / 2,400 EUR – 14 March 2023
80. Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 28 February 2023
81. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 60,000 RON / 12,000 EUR – 22 January 2023
82. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 18 January 2023
83. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 10 January 2023
84. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 3 January 2023
85. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 2,400 RON / 480 EUR – 12 December 2022
86. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 5 December 2022
87. Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. – 60,000 RON / 12,000 EUR – 22 November 2022
88. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 18 October 2022
89. Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 12,000 RON / 2,400 EUR – 7 October 2022
90. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 5 September 2022
91. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 22 August 2022
92. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 18 July 2022
93. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 5 June 2022
94. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 2 May 2022
95. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 7 April 2022
96. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 28 March 2022
97. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 15 February 2022
98. Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 3 February 2022
99. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 8 January 2022
100. Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. – 60,000 RON / 12,000 EUR – 12 December 2021
101. Compania de Apă Oradea – 79,000 RON / 15,800 EUR – 2 February 2016
102. Compania de Apă Oradea – 65,000 RON / 13,000 EUR – 4 February 2015
103. Compania de Apă Oradea – 65,000 RON / 13,000 EUR – 4 Februarie 2014