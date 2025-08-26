Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Oana Ţoiu: Continuăm eforturile pentru reintrarea în Programul Visa Waiver

I.S.
Politică / 26 august, 18:49

Oana Ţoiu: Continuăm eforturile pentru reintrarea în Programul Visa Waiver

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat că nu există divergenţe în privinţa reintrării României în Programul Visa Waiver şi că procesul continuă pe două paliere: tehnic şi politic. Ministrul a precizat că va anunţa „progrese semnificative” atunci când acestea vor apărea.

„Pe componenta tehnică, România şi-a îndeplinit indicatorii, dar continuăm să îmbunătăţim schimbul de informaţii, de exemplu în verificarea cetăţeniei române a persoanelor care au depăşit perioada legală de şedere în SUA”, a explicat Ţoiu.

Referitor la evaluarea politică, aceasta rămâne o componentă importantă. Ministrul a subliniat că situaţia s-a schimbat faţă de perioada administraţiei Trump, când au existat critici publice privind decizia României de a anula alegerile din 6 decembrie 2024. „Între timp, echipele noastre diplomatice au clarificat aceste aspecte, iar evaluările recente la nivelul UE şi NATO confirmă că România a fost ţinta unor atacuri hibride şi ingerinţe externe”, a adăugat Ţoiu.

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a precizat că autorităţile române colaborează cu Departamentul pentru Securitate Internă şi alte agenţii americane pentru a facilita reintrarea în Visa Waiver. El a subliniat că, deşi s-au făcut paşi importanţi, nu există garanţii că procesul se va finaliza curând şi că niciun oficial american nu a asociat anularea alegerilor cu excluderea României din program.

Retragerea României din Programul Visa Waiver a fost anunţată de administraţia Trump pe 2 mai 2024.

Ziarul BURSA

26 august

Citeşte Ziarul BURSA din 26 august

