Oana Ţoiu, în vizită la Kiev: România susţine Ucraina şi parcursul său european

A.B.
Internaţional / 7 august, 20:42

Sursa foto: X

Sursa foto: X

Ministrul de Externe al României, Oana Ţoiu, s-a întâlnit joi, la Kiev, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul primei vizite bilaterale a unui ministru român de Externe în Ucraina de la începutul invaziei ruse.

„Construim un parteneriat strategic între România şi Ucraina, pentru pace, democraţii puternice şi prosperitate”, a declarat Ţoiu, subliniind că Ucraina luptă „cu curaj şi pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe”. Ministrul a transmis preşedintelui Zelenski un nou mesaj de sprijin din partea României.

În cadrul discuţiilor, cei doi oficiali au abordat cooperarea militară şi economică, cu accent pe beneficiile pentru industria românească şi pentru cetăţenii celor două ţări. Ţoiu a evidenţiat importanţa unei păci juste şi durabile care să garanteze independenţa şi integritatea Ucrainei, precum şi stabilitatea regiunii.

Oana Ţoiu a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al Ucrainei şi al Republicii Moldova, afirmând că România rămâne un partener activ pentru ambele state, în vederea consolidării unei Europe unite, puternice şi prospere.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Toiu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.08.2025, 21:10)

    De comunitate românească ai întrebat ceva,Ucraina asasinul românilor din teritoriile ocupate,dacă erau așa de corecți de ce nu retrocedează României cea ce nu le aparține!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

07 august

