OferteBancare.ro: Semnal de echilibru din partea BNR, după măririle de taxe

S.E.
Miscellanea / 20 ianuarie, 13:32

Claudiu Trandafir/Sursa foto: OferteBancare.ro

Claudiu Trandafir/Sursa foto: OferteBancare.ro

Menţinerea actualului nivel al dobânzii-cheie are ca obiectiv principal controlul inflaţiei şi protejarea puterii de cumpărare, într-un context în care piaţa financiară începe să ofere din nou repere solide pentru economisire, creditare şi investiţii, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

„Contextul economic din România intră într-o etapă de consolidare, iar decizia BNR de a menţine dobânda-cheie contribuie la controlul inflaţiei şi la protecţia puterii de cumpărare. Chiar dacă provocările fiscale persistă, piaţa financiară oferă în acest moment puncte de sprijin solide”, a declarat Claudiu Trandafir, economist şi fondator OferteBancare.ro, în comunicat.

Conform sursei citate, inflaţia a intrat pe o traiectorie descendentă, atingând 9,7% la finalul anului 2025, evoluţie care contribuie la crearea unui mediu mai predictibil pentru moneda naţională. Susţinut de politica prudentă a BNR, leul beneficiază de un interes crescut din partea investitorilor, menţinerea unui curs EUR/RON stabil fiind un element- cheie pentru echilibrul economic general.

„În acest context, moneda naţională beneficiază de un interes crescut din partea investitorilor, iar stabilitatea cursului EUR/RON rămâne un pilon esenţial pentru echilibrul macroeconomic şi pentru încrederea pieţelor”, a continuat Claudiu Trandafir, în sursa amintită.

Pentru populaţie, actualul cadru monetar creează oportunităţi clare de protejare şi diversificare a economiilor, a relatat sursa menţionată. Băncile menţin dobânzi atractive la depozite, situate între 5% şi 6%, iar titlurile de stat destinate populaţiei oferă randamente competitive, cu avantajul major al neimpozitării, ceea ce ridică randamentul real peste multe instrumente clasice de economisire, în condiţii de risc redus, potrivit sursei citate.

„Este unul dintre cele mai favorabile contexte din ultimii ani pentru economisire. Atât depozitele bancare, cât şi titlurile de stat oferă soluţii eficiente pentru protejarea capitalului”, a adăugat Claudiu Trandafir, conform comunicatului.

Pe segmentul de creditare, chiar dacă indicatorii IRCC şi ROBOR sunt aşteptaţi să rămână relativ stabili în prima jumătate a anului 2026, piaţa bancară pune la dispoziţia consumatorilor soluţii de optimizare imediată, prin refinanţări în dobândă fixă începând de la 4,79%, nivel semnificativ sub rata inflaţiei, care oferă stabilitate şi predictibilitate pe termen lung, a informat comunicatul.

„Trecerea la dobânzi fixe sub nivelul inflaţiei oferă linişte bugetară şi reprezintă o soluţie de securizare a costurilor pentru consumatori”, a mai transmis Claudiu Trandafir, în comunicatul de presă.

În perspectivă, analizele indică posibilitatea unei relaxări monetare graduale în a doua parte a anului 2026, a subliniat sursa citată.

„Dacă inflaţia se va stabiliza în intervalul 7-8%, este probabilă prima scădere a dobânzii-cheie în trimestrele III sau IV, marcând începutul unui nou ciclu de accesibilitate sporită a creditării”, a concluzionat Claudiu Trandafir, în sursa menţionată.

