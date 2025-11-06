Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Oficial NATO la Bucureşti: „Industria europeană şi cea americană de apărare nu sunt separate, ci interconectate”

A.B.
Internaţional / 6 noiembrie, 18:49

Oficial NATO la Bucureşti: „Industria europeană şi cea americană de apărare nu sunt separate, ci interconectate”

Ţările europene nu ar trebui să limiteze achiziţiile militare doar la producătorii de pe continent, pentru că industria de apărare europeană şi cea americană sunt strâns legate şi se completează reciproc - este mesajul transmis la Bucureşti de Tarja Jaakkola, asistenta secretarului general al NATO pentru Industria de Apărare, Inovare şi Armamente (ASG D2IA).

„Trebuie să ne uităm la nevoile Alianţei şi să folosim cea mai largă bază industrială posibilă din zona euro-atlantică. Consolidarea bazei industriale din Europa este foarte importantă pentru descurajare şi independenţă, dar nu putem vorbi despre două lumi separate. Industriile europeană şi americană nu sunt separate, sunt foarte interconectate”, a explicat Jaakkola, prezentă la Forumul NATO pentru industria de apărare, organizat miercuri şi joi la Bucureşti.

Ea a dat exemplul cooperării industriale între Europa şi Statele Unite în cadrul programului de rachete Patriot, unde mai multe ţări europene au achiziţionat aceste sisteme, determinând deschiderea unei noi fabrici în Germania - dovadă că investiţiile americane pot consolida şi capacităţile industriale europene.

În opinia oficialului NATO, obiectivul comun trebuie să fie creşterea rapidă a capabilităţilor de apărare, nu o competiţie între producătorii europeni şi americani.

La rândul său, amiralul Pierre Vandier, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare (SACT), a subliniat că viteza de producţie şi inovaţie este principala provocare actuală:

„Avem de produs multe lucruri - de la submarine şi brigăzi blindate la capabilităţi spaţiale şi muniţie. Ceea ce contează acum este ritmul. Trebuie să accelerăm producţia şi să inovăm mai repede, pentru că vedem cum se schimbă natura războiului chiar sub ochii noştri.”

Forumul NATO de la Bucureşti a reunit oficiali, lideri militari şi reprezentanţi ai industriei de apărare, care au discutat despre modernizarea Alianţei şi creşterea capacităţii de producţie în contextul ameninţărilor tot mai complexe la adresa securităţii euro-atlantice.

