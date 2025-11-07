Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Olguţa Vasilescu : "Dacă PSD nu este ascultat în Guvern, mai bine ieşim de la guvernare”

A.B.
Politică / 7 noiembrie, 15:55

Olguţa Vasilescu : "Dacă PSD nu este ascultat în Guvern, mai bine ieşim de la guvernare”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat vineri, în cadrul Congresului PSD, că partidul trebuie să decidă dacă rămâne la guvernare doar dacă este ascultat şi implicat în deciziile majore. În caz contrar, a spus ea, „mai bine ieşim de la guvernare”.

„De fiecare dată când venim la guvernare, trebuie să reconstruim ceea ce se strică. Iar când atragem atenţia că nu este bine ceea ce se întâmplă, ni se spune că suntem un partid nereformat. Eu cred că PSD va trebui să decidă: suntem şi noi ascultaţi, rămânem la guvernare. Suntem puşi doar în geam, atunci când vine factura, mai bine ieşim de la guvernare”, a afirmat Vasilescu.

Ea a criticat dur politicile de austeritate promovate de premierul Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că a beneficiat de fonduri consistente de la bugetul de stat în perioada în care conducea judeţul Bihor, dar acum vorbeşte despre „dezmăţ bugetar”. „Astăzi, acelaşi prim-ministru ne vorbeşte despre dezmăţul bugetar pe care l-ar fi făcut PSD-ul. Disponibilizările pe care vrea să le facă nu înseamnă nici măcar un sfert din banii pe care i-a primit de la bugetul naţional”, a spus primarul Craiovei.

Lia Olguţa Vasilescu a subliniat că măsurile economice adoptate de actualul guvern afectează grav mediul de afaceri şi investiţiile. „Deficitul bugetar este cu 6,3 miliarde de lei mai mare decât anul trecut, cheltuielile de personal au crescut cu 7,2 miliarde, iar investiţiile au scăzut cu 20 de miliarde. Astfel de politici nu pot fi susţinute”, a afirmat aceasta.

Edilul Craiovei a mai acuzat lipsa dialogului dintre premier şi partidele din coaliţie. „Exact asta s-a întâmplat şi cu salariul minim - ne-a anunţat ce face, nu ne-a cerut părerea. Ştiam că nu se consultă cu PSD-ul, pentru că nici cu PNL-ul nu prea se consultă. Cred că putem spune fără să greşim că USR are acum mai mulţi miniştri în Guvernul României decât PSD”, a mai spus Vasilescu.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Regulamentul

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 16:19)

    Și fugiti la cealalta jumatate a voastra, Aur.

    Acord

    Regulamentul

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 16:56)

      Bine zis !

      Acord

      Regulamentul

