OMV Petrom îşi consolidează prezenţa pe piaţa de bitum din România

T.B.
27 august, 12:31

OMV Petrom îşi consolidează prezenţa pe piaţa de bitum din România

OMV Petrom, cel mai mare producător de energie din Sud-Estul Europei, îşi extinde activitatea în domeniul bitumului, prin două parteneriate strategice cu companii româneşti, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei. Compania este deja prezentă pe această piaţă, iar noile parteneriate vor susţine dezvoltarea infrastructurii rutiere în România.

Radu Căprău, Membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Rafinare şi Marketing: "Ne dorim cu toţii ca infrastructura rutieră din România să fie extinsă, modernă şi de calitate, iar disponibilitatea bitumului este esenţială. De aceea ne propunem să dublăm cantitatea de bitum plasata de către OMV Petrom pentru piaţa din România, prin mărirea capacităţii de stocare şi prin introducerea unui produs premium, esenţial pentru durabilitatea drumurilor cu trafic intens. În acest sens, am semnat parteneriate cu două companii româneşti.”

OMV Petrom va colabora cu UNICOM HOLDING din Galaţi, pentru a-şi mări capacitatea de stocare. Astfel, timpul de livrare va fi redus la sub 24 de ore.

În plus, OMV Petrom va colabora cu BITUM TRUCK din Bucureşti, pentru a produce OMV Petrom Starfalt® PmB, un bitum polimerizat premium. Produsul este esenţial pentru construcţia de drumuri şi autostrăzi cu durabilitate extinsă. Amestecurile asfaltice care conţin OMV Petrom Starfalt® PmB se caracterizează printr-o durabilitate crescută, stabilitate ridicată, o foarte bună rezistenţă la deformare şi o rezistenţă mare la fisurare cauzată de temperaturi scăzute şi oboseală. În plus, amestecurile asfaltice sunt 100% reutilizabile la sfârşitul duratei de viaţă.

OMV Starfalt® PmB este un liant bituminos modificat cu polimeri, obţinut pe baza unei tehnologii dezvoltate în laboratoarele OMV. Procesul de producţie este brevetat de OMV, cu aproape 40 de ani de experienţă în producţia de PmB şi va fi reprodus în România.

