ONU convoacă o reuniune de urgenţă pe tema planului Israelului de a prelua controlul asupra Gaza

Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică, la ora 10:00, o reuniune de urgenţă dedicată situaţiei din Gaza, după anunţul planului israelian de a prelua controlul asupra oraşului, au declarat vineri mai multe surse diplomatice pentru AFP.

Cu scurt timp înainte, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat Israelul cu privire la „o escaladare periculoasă” care ar putea „agrava consecinţele deja catastrofale pentru milioane de palestinieni”.

Solicitarea convocării acestei reuniuni urgente a venit din partea mai multor state membre ale Consiliului de Securitate, fiind primită cu satisfacţie de delegaţia palestiniană la ONU.

Decizia premierului israelian Benjamin Netanyahu de a ordona armatei să preia controlul asupra oraşului Gaza, cu scopul de a „învinge” gruparea Hamas, a stârnit reacţii de indignare din partea mai multor ţări.

Guterres a avertizat că această acţiune ar putea provoca „strămutări forţate suplimentare, pierderi de vieţi şi distrugeri masive, agravând suferinţa imensă a populaţiei palestiniene din Gaza”.

Planul aprobat de cabinetul de securitate în noaptea de joi spre vineri, prezentat de premierul Netanyahu, vizează preluarea controlului asupra oraşului Gaza, care se confruntă deja cu un război devastator şi o criză umanitară severă.