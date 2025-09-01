ONU denunţă reţinerea a cel puţin unsprezece angajaţi de către rebelii houthi în Yemen

Cel puţin unsprezece angajaţi ai Naţiunilor Unite au fost reţinuţi de rebelii houthi în Yemen, după o campanie de arestări declanşată în urma morţii prim-ministrului lor Ahmad Ghaleb al-Rawhi într-un raid aerian israelian, transmite AFP, care relatează cele ce urmează.

„Cel puţin 11 membri ai personalului Naţiunilor Unite au fost reţinuţi”, a declarat emisarul ONU pentru Yemen, Hans Grundberg, condamnând „noul val de reţineri arbitrare” de la Sanaa şi Hodeïda. Programul Alimentar Mondial a confirmat, la rândul său, reţinerea unui angajat în capitală, calificând situaţia drept „inacceptabilă”.

Rebelii au reţinut şapte angajaţi ai PAM şi trei ai UNICEF. Mişcarea houthi, care controlează capitala Sanaa din 2014 şi vaste teritorii ale ţării, a arestat în ultimele zile zeci de persoane suspectate de „colaborare cu Israelul”, potrivit sursei citate.

Asasinarea lui Ahmad Ghaleb al-Rawhi, cel mai înalt responsabil politic houthi ucis de la declanşarea războiului din Gaza în octombrie 2023, a amplificat tensiunile. Locuitori din Sanaa au calificat atacul aerian drept „laş” şi „un flagrant atac împotriva suveranităţii ţării”.