OpenAI a lansat „cel mai inteligent” model din istoria companiei

O.D.
11 august

OpenAI a lansat „cel mai inteligent” model din istoria companiei

English Version

OpenAI, pionier şi lider în domeniul inteligenţei artificiale generative de la lansarea ChatGPT la sfârşitul lui 2022, a prezentat săptămâna trecută GPT-5, descris ca fiind „cel mai inteligent”, „cel mai rapid” şi „cel mai util” model al său. Lansarea a avut loc într-un context de competiţie acerbă între giganţii tehnologici, care vizează dezvoltarea unei inteligenţe artificiale generale, cu abilităţi cognitive superioare celor umane.

De la „licean” la „expert doctoral”

„GPT-5 este ca şi cum ai vorbi cu un expert de nivel doctoral pe orice subiect”, a declarat Sam Altman, CEO şi cofondator OpenAI, în cadrul unei conferinţe de presă.

Altman a făcut o comparaţie evolutivă: GPT-3, folosit în prima versiune a ChatGPT, semăna cu „un licean care uneori dă răspunsul bun, iar alteori spune orice”, iar GPT-4 era comparabil cu „un student”. Noul model, afirmă el, face un salt calitativ semnificativ în ceea ce priveşte raţionamentul şi autonomia în îndeplinirea sarcinilor.

Cursa globală pentru IA generativă

Marile companii - Google (Gemini), Meta (Meta AI), Anthropic (Claude) şi altele - lansează constant modele tot mai avansate. Scopul lor este clar: transformarea asistenţilor virtuali în instrumente indispensabile pentru viaţa cotidiană a utilizatorilor şi pentru dezvoltatori. În prezent, ChatGPT rămâne cel mai cunoscut nume din domeniu, cu aproape 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal. OpenAI îşi propune să-şi păstreze supremaţia prin inovaţii continue.

Funcţii noi şi personalizare sporită

GPT-5 vine cu o serie de funcţii orientate spre utilizator. Asistentul poate fi personalizat pentru a adopta un ton concis, prietenos sau chiar sarcastic şi va putea fi conectat direct la servicii precum Gmail. „GPT-5 poate crea instant un software la cerere (...) este o superputere incredibilă”, a spus Altman. Un exemplu prezentat în conferinţă: inginerul Yann Dubois i-a cerut modelului, în limbaj natural, să dezvolte o aplicaţie online pentru învăţarea limbii franceze prin jocuri. În câteva minute, GPT-5 a generat sute de linii de cod şi un site funcţional, chiar dacă simplu.

Potrivit OpenAI, GPT-5 „halucinează” - adică oferă răspunsuri false cu aparenţă de adevăr - mult mai rar decât versiunile anterioare şi poate recunoaşte atunci când nu ştie un răspuns. „L-am antrenat să fie sincer (...) pentru ca să nu mintă utilizatorii”, a subliniat Alex Beutel, responsabil de siguranţa produselor companiei.

În ceea ce priveşte securitatea, abordarea a devenit mai nuanţată: dacă există suspiciuni privind utilizări infracţionale, modelul oferă doar informaţii generale, care nu pot fi folosite pentru a provoca prejudicii.

Încă departe de inteligenţa artificială generală

Deşi performanţele GPT-5 sunt impresionante, Sam Altman a precizat că modelul nu a atins încă statutul de inteligenţă artificială generală. „Nu este un model care învaţă continuu din ceea ce descoperă”, a explicat acesta.

OpenAI, fondată în 2015 ca organizaţie non-profit, şi-a asumat încă de la început misiunea de a dezvolta o IA generală în beneficiul întregii omeniri. Lansarea GPT-5 reprezintă un pas major, dar nu final, în această direcţie.

Ziarul BURSA

11 august
Ediţia din 11.08.2025

Consultă arhiva ziarului
