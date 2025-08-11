OpenAI a lansat „cel mai inteligent” model din istoria companiei

English Version

OpenAI, pionier şi lider în domeniul inteligenţei artificiale generative de la lansarea ChatGPT la sfârşitul lui 2022, a prezentat săptămâna trecută GPT-5, descris ca fiind „cel mai inteligent”, „cel mai rapid” şi „cel mai util” model al său. Lansarea a avut loc într-un context de competiţie acerbă între giganţii tehnologici, care vizează dezvoltarea unei inteligenţe artificiale generale, cu abilităţi cognitive superioare celor umane.

• De la „licean” la „expert doctoral”

„GPT-5 este ca şi cum ai vorbi cu un expert de nivel doctoral pe orice subiect”, a declarat Sam Altman, CEO şi cofondator OpenAI, în cadrul unei conferinţe de presă.

Altman a făcut o comparaţie evolutivă: GPT-3, folosit în prima versiune a ChatGPT, semăna cu „un licean care uneori dă răspunsul bun, iar alteori spune orice”, iar GPT-4 era comparabil cu „un student”. Noul model, afirmă el, face un salt calitativ semnificativ în ceea ce priveşte raţionamentul şi autonomia în îndeplinirea sarcinilor.

• Cursa globală pentru IA generativă

Marile companii - Google (Gemini), Meta (Meta AI), Anthropic (Claude) şi altele - lansează constant modele tot mai avansate. Scopul lor este clar: transformarea asistenţilor virtuali în instrumente indispensabile pentru viaţa cotidiană a utilizatorilor şi pentru dezvoltatori. În prezent, ChatGPT rămâne cel mai cunoscut nume din domeniu, cu aproape 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal. OpenAI îşi propune să-şi păstreze supremaţia prin inovaţii continue.

• Funcţii noi şi personalizare sporită

GPT-5 vine cu o serie de funcţii orientate spre utilizator. Asistentul poate fi personalizat pentru a adopta un ton concis, prietenos sau chiar sarcastic şi va putea fi conectat direct la servicii precum Gmail. „GPT-5 poate crea instant un software la cerere (...) este o superputere incredibilă”, a spus Altman. Un exemplu prezentat în conferinţă: inginerul Yann Dubois i-a cerut modelului, în limbaj natural, să dezvolte o aplicaţie online pentru învăţarea limbii franceze prin jocuri. În câteva minute, GPT-5 a generat sute de linii de cod şi un site funcţional, chiar dacă simplu.

Potrivit OpenAI, GPT-5 „halucinează” - adică oferă răspunsuri false cu aparenţă de adevăr - mult mai rar decât versiunile anterioare şi poate recunoaşte atunci când nu ştie un răspuns. „L-am antrenat să fie sincer (...) pentru ca să nu mintă utilizatorii”, a subliniat Alex Beutel, responsabil de siguranţa produselor companiei.

În ceea ce priveşte securitatea, abordarea a devenit mai nuanţată: dacă există suspiciuni privind utilizări infracţionale, modelul oferă doar informaţii generale, care nu pot fi folosite pentru a provoca prejudicii.

• Încă departe de inteligenţa artificială generală

Deşi performanţele GPT-5 sunt impresionante, Sam Altman a precizat că modelul nu a atins încă statutul de inteligenţă artificială generală. „Nu este un model care învaţă continuu din ceea ce descoperă”, a explicat acesta.

OpenAI, fondată în 2015 ca organizaţie non-profit, şi-a asumat încă de la început misiunea de a dezvolta o IA generală în beneficiul întregii omeniri. Lansarea GPT-5 reprezintă un pas major, dar nu final, în această direcţie.