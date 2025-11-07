Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

OpenAI estimează venituri anuale de peste 20 de miliarde de dolari în 2025

S.B.
Companii / 7 noiembrie, 09:47

OpenAI estimează venituri anuale de peste 20 de miliarde de dolari în 2025

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a declarat joi că startupul de inteligenţă artificială este pe cale să atingă un ritm anualizat de venituri de peste 20 miliarde de dolari în acest an, urmărind o expansiune accelerată care ar putea aduce ”sute de miliarde” până la sfârşitul deceniului, informează news.ro.

”Construim infrastructura pentru o economie viitoare alimentată de AI, iar acest moment este esenţial pentru a scala tehnologia la nivel global. Proiectele de infrastructură masive durează ani de zile, aşa că trebuie să începem acum.”, a scris Altman pe platforma X.

În ultimele luni, OpenAI a semnat acorduri de infrastructură în valoare cumulată de aproximativ 1,4 trilioane de dolari, menite să finanţeze construcţia unor centre de date de mare capacitate. Dimensiunea investiţiei a stârnit însă întrebări privind sursele de finanţare şi sustenabilitatea modelului economic al companiei, care, deşi evaluată la 500 miliarde de dolari, nu este încă profitabilă.

În septembrie, directoarea financiară Sarah Friar estima pentru 2025 venituri de circa 13 miliarde de dolari, însă noile contracte şi extinderea globală a serviciilor bazate pe ChatGPT au ridicat rapid proiecţiile.

Friar a atras atenţia administraţiei Trump după ce a afirmat că OpenAI doreşte să creeze un ecosistem de parteneriate între bănci, fonduri de investiţii şi instituţii federale care să sprijine finanţarea infrastructurii tehnologice. Ulterior, ea a clarificat că firma nu caută o ”garanţie” guvernamental pentru proiectele sale.

”Am folosit termenul de "backstop' şi am creat confuzie. Voiam să spun că puterea tehnologică americană va veni din colaborarea dintre sectorul privat şi guvern pentru dezvoltarea capacităţilor industriale.”, a explicat Friar pe LinkedIn.

David Sacks, responsabilul administraţiei Trump pentru AI şi criptomonede, a precizat joi că ”nu va exista niciun bailout federal pentru AI”, adăugând că, dacă o companie de top din domeniu eşuează, alta îi va lua locul.

Altman a reiterat că OpenAI ”nu are şi nu doreşte garanţii guvernamentale pentru centrele sale de date”, subliniind că „dacă vom greşi, responsabilitatea ne aparţine”.

”Este un pariu asumat. Avem încredere în direcţia noastră, dar dacă ne înşelăm, piaţa, nu contribuabilii, va decide consecinţele”, a spus Altman.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 noiembrie
Ediţia din 07.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4165
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4566
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7769
Gram de aur (XAU)Gram de aur568.9630

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb