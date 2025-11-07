Optsprezece persoane reţinute în cadrul anchetei privind arbitrii suspectaţi de pariuri ilegale în Turcia

Optsprezece persoane au fost reţinute în Turcia în cadrul unei anchete care vizează arbitri de fotbal suspectaţi că au pariat pe meciuri de fotbal, a anunţat, vineri, parchetul din Istanbul.

Aceste arestări au avut loc la o săptămână după suspendarea a 149 de arbitri de către Federaţia Turcă de Fotbal pentru pariuri ilegale, în urma unui scandal de proporţii în ţară.

În total, 21 de persoane, dintre care 17 arbitri şi preşedintele unui club din prima divizie a ţării, fac obiectul unui mandat de arestare, a indicat parchetul, fără a preciza câţi arbitri se află printre cele 18 persoane audiate în prezent, potrivit AFP.

Justiţia anchetează în special suspiciunile de „abuz în serviciu” şi „influenţarea rezultatului unui meci”.

Suspendările au o durată de la opt la douăsprezece luni, a precizat Federaţia Turcă de Fotbal, fără a specifica dacă unii dintre arbitrii săi sunt suspectaţi că au pariat pe meciurile pe care le-au arbitrat.