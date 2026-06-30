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Ordonanţa SAFE, respinsă în Camera Deputaţilor; PSD acuză PNL că a votat împotriva propriei ordonanţe

L.B.
Politică / 30 iunie, 14:38

Ordonanţa SAFE, respinsă în Camera Deputaţilor; PSD acuză PNL că a votat împotriva propriei ordonanţe

Ordonanţa de Urgenţă nr. 38/2026, care reglementează printre altele Programul SAFE de înzestrare a Armatei, nu a întrunit numărul de voturi necesare şi a fost respinsă în Camera Deputaţilor, for decizional, cu 110 voturi pentru, 16 împotrivă, 107 abţineri şi 59 deputaţi care nu au votat, conform News.ro.

Liberalii s-au abţinut la vot, iar prin această decizie legea nu a avut suficiente voturi pentru a fi adoptată, potrivit aceleiaşi surse. Ordonanţa fusese adoptată iniţial de Guvernul Bolojan chiar înainte de trecerea moţiunii de cenzură, însă a fost modificată ulterior în Parlament, după ce Senatul a eliminat, la propunerea PSD, 12 articole controversate considerate fără legătură cu programul SAFE - printre care norme privind industria vinului, proiecte de gaze şi rambursarea TVA, conform Stiripesurse. Forma actuală a documentului păstrează exclusiv reglementările privind finanţarea strategică şi programul SAFE, potrivit aceleiaşi surse.

Eliminarea celor 12 articole a generat un conflict constituţional: preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, alături de Avocatul Poporului, sesizaseră Curtea Constituţională, reclamând un conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern, cu privire la modul în care fuseseră impuse aceste prevederi suplimentare, conform News.ro. Curtea Constituţională a stabilit ulterior că legea de aprobare a ordonanţei, precum şi ordonanţa în ansamblul ei, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate de cei 53 de deputaţi care atacaseră actul normativ, potrivit aceleiaşi surse.

Senatorul PSD Liviu-Lucian Mazilu a acuzat Guvernul Bolojan că a introdus cele 12 puncte controversate „în dispreţul" legii şi al Constituţiei, susţinând că prin acestea PNL urmărea favorizarea unor „grupuri de interese din diverse domenii", conform aceleaşi surse. La rândul ei, preşedinta Comisiei de buget din Senat, senatoarea PNL Gabriela Horga, a acuzat PSD că are un interes particular în legătură cu acest proiect de lege, potrivit aceleiaşi surse.

Pe fondul modificării ordonanţei de către Senat, liberalii din Camera Deputaţilor au refuzat să o mai voteze în forma amendată, ceea ce a dus la respingerea sa şi a lăsat finanţarea programului SAFE de înzestrare a Armatei într-o situaţie incertă, conform sursei citate

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  Niste idioti
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.06.2026, 15:33)

    Niste idioti care, din ambitii proprii, au facut un serviciu tarii, fiind vorba de bani aruncati pe apa sambetei rupti de la gura romanilor.

    Acord

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