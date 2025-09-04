Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Oresa Industra obţine autorizaţia de construire pentru extinderea cu 15.000 mp a parcului logistic din Iaşi

M.P.
Companii / 4 septembrie, 11:12

Oresa Industra obţine autorizaţia de construire pentru extinderea cu 15.000 mp a parcului logistic din Iaşi

Oresa Industra anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că a obţinut autorizaţia de construire pentru o nouă extindere cu 15.000 metri pătraţi a parcului Industra Park Iaşi din Leţcani, noile spaţii urmând să fie livrate în prima parte a anului viitor.

Sursa citată precizează:

„Terenul pe care se va realiza extinderea beneficiază de o poziţionare strategică, în imediata apropiere a viitoarei descărcări a autostrăzii A8 şi cu acces rapid la drumul european E58. Infrastructura existentă permite conexiuni rapide către Aeroportul Internaţional Iaşi şi către principalele artere de transport din regiune, facilitând astfel operaţiuni logistice eficiente.

Standardul clădirilor livrate este de clasă A, având potenţialul obţinerii celor mai înalte certificări de sustenabilitate din industrie, precum BREEAM Good. Dezvoltatorul dispune de expertiza necesară pentru a dezvolta clădiri adaptate cerinţelor personalizate ale fiecărui partener, de la spaţii cu temperatură controlată, până la cele mai specifice cerinţe, toate conform celor mai înalte standarde de reglementare ISU.

În urma acestei extinderi, parcul logistic Industra Park Iaşi va ajunge la o suprafaţă totală închiriabilă de peste 50.000 metri pătraţi. Planurile companiei prevăd dezvoltarea a încă 25.000 metri pătraţi în etapele următoare, confirmând atractivitatea şi potenţialul ridicat al pieţei din nordul Moldovei.

Investiţia în Industra Park Iaşi a fost primul pas al Oresa Industra în sectorul imobiliar industrial, odată cu achiziţia parcului logistic existent din Leţcani, în 2021. De atunci, compania şi-a extins prezenţa la nivel naţional, cu proiecte majore în Arad şi în zona Bucureştiului, ajungând la un portofoliu total de peste 100.000 metri pătraţi, finalizaţi şi în curs de dezvoltare.

Prin extinderea constantă a parcului logistic din Iaşi, Oresa Industra îşi propune să devină principalul furnizor de spaţii logistice şi industriale moderne din regiune, punând la dispoziţia companiilor facilităţi moderne, cu acces direct la principalele rute de transport.

Oresa Industra este divizia de real estate a grupului de investiţii Oresa, companie cu capital suedez prezentă în România din 1997. Este unul dintre dezvoltatorii activi pe piaţa spaţiilor logistice şi industriale din România, care dezvoltă şi administrează parcuri logistice şi industriale moderne, amplasate în puncte strategice din ţară, oferind soluţii flexibile pentru producţie, distribuţie şi logistică. Strategia companiei este orientată către proiecte sustenabile, adaptate cerinţelor actuale ale pieţei, care aduc valoare pe termen lung partenerilor şi comunităţilor în care activează”.

