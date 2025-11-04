Organizaţiile de mediu cer ministrei Mediului, Diana Buzoianu, protecţie strictă pentru râul Jiu

Zeci de organizaţii locale şi de mediu i-au solicitat, marţi, printr-o scrisoare deschisă, ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, instituirea unui regim de protecţie strict pentru râul Jiu în Planul de Management al Parcului Naţional Defileul Jiului, potrivit România Curată.

Semnatarii cer eliminarea excepţiilor care ar permite construcţiile hidrotehnice distructive, publicarea integrală a documentaţiei care a stat la baza planului şi refacerea acestuia cu includerea observaţiilor formulate de societatea civilă. „Acest râu reprezintă unul dintre ultimele cursuri de apă montane nefragmentate din România şi un simbol al identităţii ecologice şi culturale a Văii Jiului, de o valoare inestimabilă pentru comunitatea locală şi la nivel naţional”, se arată în scrisoare.

Demersul vine după dezbaterea publică organizată săptămâna trecută la Ministerul Mediului, unde au participat reprezentanţi ai autorităţilor, ai Romsilva, ai comunităţilor locale şi ai Hidroelectrica - beneficiara proiectului controversat de amenajare hidrotehnică Bumbeşti-Livezeni.

Printre solicitări se numără trimiterea Planului de Management spre evaluare strategică de mediu, publicarea hărţilor în format digital clar şi supunerea unei versiuni revizuite a documentului unei noi consultări publice de 30 de zile.

Scrisoarea este semnată de organizaţii precum Coaliţia Implicată a Jiului, Coaliţia Valea Jiului Implicată, Agent Green, Bankwatch România, România Curată, Corupţia Ucide, Federaţia Coaliţia Natura 2000 şi Fundaţia Eco-Civica.