Orient Express mizează pe noua elită din tehnologie şi IA pentru relansarea brandului de lux

Compania Orient Express, deţinută în comun de grupurile franceze Accor şi LVMH, şi-a orientat strategia de extindere către noua generaţie de miliardari creaţi de boom-ul inteligenţei artificiale şi al industriei tehnologice, conform Reuters, citat de News.ro.

Primul iaht de lux al companiei, lansat recent, navighează între Riviera Franceză şi Riviera Italiană şi este primul din două astfel de vase care vor completa portofoliul Orient Express, alături de hotelurile de lux şi de viitorul tren Art Deco inspirat din celebrul brand fondat în secolul al XIX-lea, potrivit aceleiaşi surse. La bordul iahtului, accentul este pus pe brandurile din portofoliul LVMH: pasagerii au acces la un salon de înfrumuseţare Guerlain, iar cele mai luxoase apartamente sunt amenajate cu produse şi băuturi premium, inclusiv coniac Hennessy, conform News.ro. Tarifele reflectă poziţionarea ultra-exclusivistă: o croazieră de patru zile porneşte de la aproximativ 25.000 de euro pentru o suită, potrivit aceleiaşi surse.

Directorul general al Accor, Sebastien Bazin, a declarat că numărul miliardarilor generaţi de revoluţia inteligenţei artificiale va continua să crească şi va alimenta cererea pentru experienţe exclusiviste, adăugând că pentru oamenii foarte bogaţi banii nu mai au aceeaşi semnificaţie, ceea ce contează fiind recunoaşterea şi statutul social, conform Reuters. Această tendinţă este confirmată de un studiu Bain & Company, care estimează că cheltuielile pentru experienţe de lux vor creşte în acest an cu 9-11%, mult peste ritmul de 1-4% estimat pentru produsele de lux tradiţionale, potrivit aceleiaşi surse.

Bazin a confirmat şi existenţa unor opţiuni reciproce prin care Accor şi LVMH îşi pot cumpăra participaţiile în Orient Express în următorii ani, activele companiei fiind evaluate la aproximativ 1 miliard de euro, conform News.ro. Analiştii consideră că LVMH este candidatul cel mai probabil pentru o preluare integrală, dat fiind că dispune de resurse financiare mult mai mari şi urmăreşte extinderea prezenţei pe piaţa experienţelor premium, pe fondul încetinirii vânzărilor de produse de lux tradiţionale, potrivit aceleiaşi surse.