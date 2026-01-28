Otokar a preluat pachetul majoritar al Automecanica Mediaş pentru 85 de milioane de euro

Compania turcă Otokar îşi consolidează prezenţa pe piaţa românească de apărare prin semnarea unui memorandum de înţelegere (MoU) pentru achiziţionarea a 96,77% din capitalul social al Automecanica, producător român cu tradiţie în industria de apărare, potrivit Techrider.

Conform sursei amintite, valoarea estimată a întregii tranzacţii este de aproximativ 87,8 milioane de euro, preţul corespunzător pachetului majoritar fiind de 85 milioane euro, ajustabil în funcţie de datoriile nete şi capitalul circulant la momentul finalizării.

Achiziţia survine după câştigarea de către Otokar a licitaţiei pentru furnizarea de vehicule tactice uşoare blindate 4×4 destinate Ministerului Apărării Naţionale, a relatat Techrider. În loc să înfiinţeze o nouă societate mixtă, grupul turc intenţionează să utilizeze infrastructura, facilităţile de producţie şi licenţele Automecanica pentru a produce aceste vehicule direct în ţara noastră, a informat sursa menţionată.

Recent, Otokar s-a confruntat cu solicitări de despăgubire din partea companiei româneşti Romtehnica, legate de contracte pentru producţia vehiculelor blindate 4×4, conform Techrider, care a amintit că Romtehnica solicită aproximativ 37,4 milioane euro pentru presupusa neîndeplinire a etapelor intermediare de pregătire a producţiei locale şi 1,4 milioane euro pentru livrări întârziate din primul lot produs în Turcia.