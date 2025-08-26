Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Palatul Élysee reacţionează cu sarcasm la acuzaţiile privind „figuranţii” care l-ar fi aplaudat pe Macron la parada de 14 iulie

A.B.
Internaţional / 26 august, 17:14

Preşedinţia franceză a răspuns cu ironie la acuzaţiile apărute pe reţelele sociale conform cărora 500 de persoane ar fi fost plătite pentru a-l aclama pe Emmanuel Macron la parada de 14 iulie, relatează Le Figaro, de la care transmitem cele ce urmează.

Un utilizator, Jacques Renardière, a publicat un anunţ fals potrivit căruia „14 iulie 2025, 500 de figuranţi au fost recrutaţi de societatea AusseCourtPublic Prod pentru a-l încuraja pe Macron, pentru o plată de 98 de euro. Contactaţi-ne pe figuration14juillet@gmail.com”. Postarea, însoţită de imagini în care Macron strânge mâini şi face selfie-uri cu spectatorii, a strâns peste 6.000 de aprecieri şi a fost redistribuită de peste 4.000 de ori.

În faţa răspândirii rapide a zvonului, Élysee a reacţionat redistribuind mesajul cu o ştampilă roşie „Fals” şi cu comentariul: „Cu cât e mai mare, cu atât trece mai uşor”. Replica a adunat 3.000 de aprecieri.

Reacţiile online nu s-au lăsat aşteptate. „Nu erau 500 de figuranţi, ci ultimii 500 de membri ai Renaissance, nu are NICIO LEGĂTURĂ”, a scris ironic un internaut. Altul a comentat: „Nu e grav să apelezi la figuranţi. E chiar normal când ai 15%”.

Nu este prima oară când Palatul Élysee dezminte astfel de informaţii. În martie, după ce site-ul Blast a susţinut că Macron intenţiona să cumpere un Aston Martin de 200.000 de euro, preşedinţia a denunţat „o minciună sfruntată”. În mai, după ce pe reţelele sociale a circulat fotografia lui Macron într-un tren spre Kiev, însoţită de legenda că ar ascunde cocaină, administraţia prezidenţială a replicat: „Când unitatea europeană deranjează, dezinformarea ajunge până la a face să pară că o simplă batistă este drog”.

Departamentul de comunicare al Élysee a explicat pentru Le Figaro că această strategie de reacţii rapide şi sarcastice urmăreşte să limiteze impactul informaţiilor false: „Într-o perioadă de recrudescenţă a informaţiilor false, numai prin dezminţirea imediată a acestora şi prin eliminarea lor din faşă se poate evita concretizarea potenţialului lor viral”.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 17:23)

    Macron era si asa un mare mincinos, dar culmea perfectiunii in tehnica minciunii a invatat o abia de la Zelea de cand spala bani impreuna

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

