Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Pană de curent electric în aproape tot Irakul, din cauza caniculei şi a consumului excesiv

M.P.
Internaţional / 12 august, 08:54

Pană de curent electric în aproape tot Irakul, din cauza caniculei şi a consumului excesiv

Irakul a fost aproape complet privat de energia electrică publică timp de câteva ore, luni, din cauza unei pene de curent uriaşe provocate, potrivit autorităţilor, de temperaturi record, care au atins 50°C în Bagdad şi în mai multe provincii, şi de o creştere a consumului, relatează AFP, de la care precizăm următoarele.

În această ţară cu 46 de milioane de locuitori, unde canicula este din ce în ce mai frecventă, majoritatea gospodăriilor se pot alimenta cu energie electrică datorită generatoarelor, în timp ce valul de căldură actual ar urma să dureze încă o săptămână, potrivit serviciilor meteorologice.

Luni, la fel ca în ultimele zile, termometrul a atins 50°C în Bagdad şi în 11 provincii din centrul şi sudul ţării.

Potrivit Ministerului Energiei Electrice, sub efectul căldurii intense şi al creşterii cererii, două linii de transmisie s-au oprit luni după-amiază, „provocând o pierdere bruscă şi accidentală în reţea de peste 6.000 de megawaţi”, ceea ce a dus la oprirea centralelor electrice.

Creşterea cererii afectează în special provincia Kerbala, din centrul ţării, unde milioane de pelerini se îndreaptă spre oraşul sfânt şiit cu ocazia importantei sărbători religioase Arbain.

„Echipele noastre sunt mobilizate pe teren pentru a restabili treptat reţeaua în următoarele ore”, a asigurat Ministerul Energiei Electrice.

Pana a fost constatată în întreg Irakul în jurul orei locale 15:00, potrivit ministerului, înainte ca energia electrică să înceapă să fie restabilită „treptat” în provinciile Dhi Qar şi Missane, din sud.

În provincia de coastă Basora, situaţia urma să se stabilizeze până marţi dimineaţa, a adăugat ministerul, care nu a dat previziuni pentru celelalte provincii.

Pana a ocolit Kurdistanul autonom, o regiune din nordul Irakului care lucrează la modernizarea propriului sector şi reuşeşte să furnizeze energie electrică publică 24 de ore pe zi pentru o treime din populaţia sa.

Problema electricităţii este extrem de sensibilă în Irak, o ţară extrem de bogată în hidrocarburi, dar cu infrastructuri în stare de degradare, care suferă de corupţie endemică şi de politici publice deficitare.

În timpul verii, întreruperile din ce în ce mai grave provoacă în mod regulat proteste şi exacerbează frustrarea populaţiei faţă de elitele aflate la putere. La fel, seceta care afectează ţara de cinci ani agravează penuria de apă şi loveşte dur agricultorii.

Chiar şi fără întreruperi generalizate, cei mai săraci irakieni trebuie să trăiască zi de zi suportând o căldură infernală. Majoritatea nu-şi permit aparate de aer condiţionat şi apelează la alte metode de ventilaţie.

În Irak, canicula este „mai intensă şi mai frecventă” decât în secolul al XX-lea, din cauza schimbărilor climatice şi a factorilor umani, a explicat pentru AFP purtătorul de cuvânt al serviciilor meteorologice, Amer al-Jaberi. El a subliniat că emisiile de gaze şi fumul degajat de generatoarele private „contribuie la creşterea temperaturilor”.

Deşi marea majoritate a irakienilor utilizează generatoare private, această sursă de energie electrică nu este întotdeauna suficientă pentru a alimenta toate aparatele electrocasnice, în special aparatele de aer condiţionat.

Pentru a nu mai avea întreruperi de energie electrică, Irakul trebuie să producă aproximativ 55.000 MW în perioadele de vârf de consum. Luna aceasta, pentru prima dată, centralele electrice irakiene au atins pragul de 28.000 MW.

În iulie 2023, un incendiu într-o staţie de transmisie din sudul ţării a provocat o pană generalizată de curent.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 august

Citeşte Ziarul BURSA din 12 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 august
Ediţia din 12.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0676
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3529
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3765
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8565
Gram de aur (XAU)Gram de aur469.8345

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb