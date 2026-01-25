Papa Leon al XIV-lea: „Conflictul din Ucraina provoacă consecinţe din ce în ce mai grave pentru civili”

Papa Leon al XIV-lea a declarat că atacurile ruseşti continue împotriva Ucrainei expun civilii din ţară la frigul iernii şi a cerut încetarea conflictului, potrivit News.ro.

„Ostilităţile prelungite...au implicaţii din ce în ce mai grave pentru civili. Urmăresc cu tristeţe ceea ce se întâmplă, sunt aproape de cei care suferă şi mă rog pentru ei”, a spus Papa Leon după rugăciunea Angelus săptămânală, conform sursei citate.

Suveranul Pontif a mai transmis că îi îndeamnă pe toţi să „intensifice eforturile pentru a pune capăt războiului”, a mai relatat News.ro.