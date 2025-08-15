Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru pace în ziua summitului Trump-Putin

Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri pentru un sfârşit paşnic al „violenţei tot mai asurzitoare” a războaielor din lume, în cadrul unei slujbe de Sfânta Maria, ziua desfăşurării summitului Trump-Putin în Alaska, relatează Associated Press, care afirmă cele ce urmează.

Primul papă american din istorie nu a menţionat explicit întâlnirea dintre liderii SUA şi Rusiei, însă a reamintit apelurile sale constante la dialog şi la încheierea războiului din Ucraina, formulate inclusiv în discuţiile avute cu Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, condorm sursei citate.

Suveranul Pontif a evocat faptul că ziua de 15 august a fost declarată Ziua Fecioarei Maria de către Papa Pius al XII-lea, în toiul celui de-al Doilea Război Mondial. „El (Pius) spera ca vieţile oamenilor să nu mai fie distruse nicăieri de războaie”, a spus Papa Leon al XIV-lea. „Cât de relevante sunt aceste vorbe azi? Din nefericire, în fiecare zi ne simţim neputincioşi în faţa răspândirii unei violenţe tot mai asurzitoare, insensibili faţă de omenire.”