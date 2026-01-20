Paralela45 devine societate pe acţiuni, după fuziunea cu Rainbow Tours Polonia

Paralela45 finalizează un proces de transformare organizaţională, devenind societate pe acţiuni, Paralela45 Turism S.A., cu un capital social de 90.000 de lei, şi îşi consolidează structura de guvernanţă prin numirea unui nou board administrativ şi a unui CEO, potrivit unui comunicat al companiei, remis astăzi redacţiei.

Din structura de conducere fac parte Ioana Burcea, Ondina Dobriban, Valentina Breazu, Dawid Manicki, în poziţii de directori, şi Mariusz Kozlowski, în calitate de CEO. Alin Burcea continuă colaborarea cu Paralela45, agenţie pe care a înfiinţat-o în urmă cu 36 de ani, în calitate de Preşedinte al Boardului de Supervizare.

Aflată într-o nouă etapă de dezvoltare după fuziunea cu Rainbow Tours Polonia, finalizată în mai 2025, Paralela45 adoptă o strategie axată pe maturizare, scalare şi stabilitate, susţinută de investiţii şi de consolidarea poziţiei pe piaţa de turism. Expansiunea a început la finalul anului trecut, prin deschiderea unei agenţii într-un centru comercial, ParkLake Shopping Center Bucuresti, ca proiect pilot în programul de extindere naţională în următorii cinci ani.

Noul CEO al Paralela45 este Mariusz Kozlowski. Cu peste 22 de ani de experienţă profesională, în principal în sectorul asigurărilor, Mariusz Kozlowscki, a ocupat funcţii de top management şi executive, contribuind la construirea şi dezvoltarea unor companii de asigurări şi de analiză de date, atât de la zero, cât şi în organizaţii mature. De-a lungul carierei, a condus companii de referinţă precum Generali şi Croatia Osiguranje, experienţe care i-au conturat abordarea în leadership, guvernanţă şi construirea de organizaţii reziliente. Este absolvent al Facultăţii de Matematică a Universităţii de Ştiinţă şi Tehnologie din Wroc³aw.

Mariusz Kozlowski, Preşedintele Consiliului de Administraţie şi CEO Paralela45:

"Preluarea rolului de CEO Paralela45 Turism S.A. este pentru mine atât o onoare, cât şi o responsabilitate majoră. Vorbim despre un brand puternic, construit în timp prin viziune, consecvenţă şi profesionalism, iar această moştenire reprezintă un fundament solid pentru următoarea etapă de dezvoltare a companiei. Îi mulţumesc domnului Alin Burcea pentru cei 35 de ani de leadership dedicat şi pentru contribuţia esenţială la construirea culturii, valorilor şi echipei Paralela45. Mă bucur că vom continua această colaborare în noua sa calitate şi sunt convins că experienţa sa va rămâne un reper important pentru companie. Preiau această responsabilitate având la bază o companie solid construită, iar obiectivul meu este să duc mai departe această fundaţie, susţinând o cultură organizaţională bazată pe transparenţă, responsabilitate şi integritate.”

Alin Burcea rămâne aproape de companie în calitate de Preşedinte al Boardului de Supervizare, cu un rol la fel de important ca până acum, oferind susţinere şi îndrumare noii echipe de conducere.

Alin Burcea, Preşedintele Boardului de Supervizare al Paralela45:

"Mă bucur că am asigurat un viitor frumos agenţiei pe care am creat-o acum 36 de ani! Timp de decenii, pasiunea şi viziunea ne-au ghidat fiecare decizie, construind echipe puternice şi valori solide. Astăzi, rolul meu este diferit, dar energia şi misiunea rămân aceleaşi: deschidem agenţii, explorăm noi destinaţii şi creăm experienţe de neuitat. Paralela45 este acum un reper pe piaţa de turism din România şi avem putere, avem valoare, avem viitor! Ce poate fi mai frumos?”

Ioana Burcea are o carieră de peste nouă ani în companie, cu roluri în marketing, e-commerce, IT şi digitalizare, până la poziţii de leadership, parcurs care i-a oferit o perspectivă integrată asupra modului în care strategia, tehnologia şi operaţionalul se susţin reciproc. În noua sa calitate are un rol decizional în zona de strategie şi aliniere operaţională, contribuind la direcţia de dezvoltare şi la consolidarea organizaţiei pe termen lung. Parcursul său academic include studii în business la Cass Business School şi un master în Marketing şi Comunicaţii Strategice obţinut la Imperial College Business School, formare care susţine o abordare structurată, orientată spre analiză şi decizii fundamentate.

Ioana Burcea, Director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45:

"Stilul meu managerial este colaborativ şi orientat spre claritate, bazat pe decizii informate, responsabilitate asumată şi construirea unor echipe autonome, bine aliniate la obiectivele de business. Pentru mine, performanţa începe cu încredere, dialog şi respect faţă de oameni. Mă motivează să construim împreună, pe termen lung. Privesc cu entuziasm către următorii 35 de ani de Paralela45.”

Ondina Dobriban face parte din echipa Paralela45 de aproape trei decenii. Absolventă a secţiunii de Turism a Facultăţii de Comerţ din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, singura facultate cu profil de turism din România, la acel moment, şi-a început cariera ca Director de Producţie Turistică. Parcursul său profesional s-a construit etapizat, cu expunere directă pe zonele cheie ale agenţiei: organizare de pachete de vacanţă şi circuite, relaţia cu partenerii, coordonare operaţională. În activitatea sa, promovează respectul faţă de turist şi atenţia la detalii, susţinute de o cultură a responsabilităţii şi a lucrului bine făcut. Se defineşte prin perseverenţă şi rigoare de a transforma planurile în rezultate, punând calitatea şi adaptabilitatea în centrul deciziilor.

Ondina Dobriban, Director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45:

"Profesional, Paralela45 a fost şi rămâne şcoala mea de turism şi de viaţă. Aici am învăţat ce înseamnă rigoarea, loialitatea şi spiritul de echipă. Am avut privilegiul de a lucra alături de oameni extraordinari, de la care am învăţat şi pe care i-am învăţat la rândul meu că succesul nu "apare” ci se construieşte zi de zi, cu muncă şi perseverenţă. Am învăţat în toţi aceşti ani că realizările companiei nu se măsoară doar în cifre sau destinaţii vândute, ci în felul în care echipa lucrează împreună. Am avut o şansă uriaşă, aceea de a avea colegi pe care să mă pot baza oricând şi care pun suflet în tot ce fac. Pentru mine, echipa este motorul care face ca fiecare proiect să devină o reuşită, este sufletul şi inima companiei.”

Parte din echipa Paralela45 din 1996, Valentina Breazu este licenţiată în Economie, cu specializare în domeniul financiar-bancar. A ocupat funcţii de management în structura financiară a agenţiei timp de trei decenii, iar din 2014 a preluat rolul de C.A.O., ceea ce i-a extins experienţa profesională relevantă şi către domenii precum resurse umane, juridic şi administrativ. Proiectele importante derulate în ultimii doi ani au inclus operaţiuni de divizare, fuziuni şi achiziţii, tranzacţii complexe care au necesitat planificare atentă, management riguros, execuţie şi integrare operaţională post-fuziune. Parcursul profesional alături de Paralela45, împreună cu competenţele în management, conformitate, juridic şi resurse umane, dezvoltate în activitatea de până acum, au consolidat alegerea sa pentru noua poziţie, acceptată cu entuziasm, încredere şi determinare.

Valentina Breazu, Director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45:

„Misiunea mea profesională, recent îmbraţişată, este de a inspira şi de a-mi încuraja echipa să îşi atingă potenţialul, să evolueze constant prin învăţarea de noi abilităţi şi prin acceptarea provocărilor, rămânând în acelaşi timp fidelă integrităţii şi perseverenţei. Mulţumesc tuturor colegilor care mi-au fost alături în aceste trei decenii şi au contribuit la atingerea succesului de care ne bucurăm astăzi. Mulţumesc echipei alături de care pornesc pe noul drum, echipă pe care o văd acum mai motivată ca niciodată să demonstreze că o performanţă de excepţie poate face pasul către un viitor remarcabil.”

Dawid Manicki are un rol decizional în cadrul Boardului Administrativ, contribuind la definirea direcţiilor strategice şi la alinierea operaţională a obiectivelor de creştere şi consolidare ale Paralela45 pe termen mediu şi lung.

Dawid Manicki activează de peste 10 ani în industria turismului, peste opt fiind dedicaţi activităţii în cadrul Rainbow Tours Polonia. Experienţa acumulată în companie susţine o abordare structurată, orientată spre performanţă, guvernanţă şi dezvoltare sustenabilă. Parcursul său academic include absolvirea Wy¿sza Szko³a Bankowa din Gdañsk, unde a urmat studii în Drept şi Relaţii Internaţionale, formare care completează experienţa practică printr-o înţelegere aprofundată a cadrului juridic, a relaţiilor instituţionale şi a contextului internaţional de business.

Dawid Manicki, Director în Boardului Administrativ al Paralela45:

„Parcursul profesional într-un grup international de referinţă, Rainbow Tours Polonia, mi-a oferit o perspectivă solidă asupra dinamicii pieţei, dezvoltării comerciale şi proceselor operaţionale din turismul organizat. Abordez rolul din Boardul Paralela45 cu responsabilitate şi claritate strategică, urmărind construirea unor decizii solide, adaptate realităţilor pieţei şi susţinute de experienţa acumulată în turismul internaţional.”

În ultimul an, Paralela45 a crescut cu 22% numărul angajaţilor la nivel naţional, depăşind 175 de persoane. Agenţia continuă angajările şi prevede o creştere de resurse umane de peste 25% până la sfârşitul anului.

Rainbow Tours, acţionar majoritar al Paralela45, este unul dintre cei mai importanţi operatori de turism din Polonia, cu o experienţă de 36 de ani, listat la Bursa de Valori din Varşovia, şi a raportat venituri de aproximativ 925 de milioane de euro în 2024, în creştere cu 23,5% faţă de anul precedent. Un raport preliminar pentru 2025 arată venituri în creştere cu 13,7% în perioada iulie-septembrie, faţă de anul anterior. Pentru Rainbow Tours Polonia, 2025 este considerat cel mai bun an de până acum din punct de vedere financiar.

Valorificând infuzia de know-how şi capital străin, Paralela45 are pentru 2026 o ofertă de vacanţă complexă, care cuprinde premiere absolute pe piaţa românească precum Muntenegru şi Costa de la Luz, reluarea Algarve, Costa Brava, Kos, care se adaugă zonelor tradiţionale de vacanţă din Grecia, Turcia, Spania, Italia, Cipru, Egipt. Dubai. Noutăţile, extinderea destinaţiilor tradiţionale, dar şi a zborurilor regionale reprezintă o creştere cu 60% a numărului zborurilor faţă de 2025.

Paralela45 are, în 2026, cu 18% mai multe circuite de colecţie, oferind turiştilor acces la destinaţii din întreaga lume. Între acestea, o nouă gamă de circuite realizate pe zboruri charter facilitează combinarea a două pachete consecutive, unul de circuit şi unul de sejur.