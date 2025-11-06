Câţiva membri ai partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se vor deplasa săptămâna viitoare în Rusia, într-o vizită care provoacă controverse pe fondul tensiunilor persistente dintre cele două ţări, transmite agenţia dpa.

Parlamentarii Steffen Kotre şi Rainder Rothfuss vor participa la o conferinţă organizată în staţiunea Soci, pe litoralul Mării Negre, a anunţat un purtător de cuvânt al grupului parlamentar AfD. Cei doi vor fi însoţiţi de Jörg Urban, liderul filialei AfD din landul Saxonia, iar potrivit unor surse de partid, şi eurodeputatul Hans Neuhoff se va alătura delegaţiei.

Vizita are loc în contextul participării la Simpozionul BRICS-Europa, unde este aşteptat să vorbească şi fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, alături de reprezentanţi din statele membre ale alianţei economice - Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud.

„Sancţiunile împotriva Rusiei provoacă Germaniei pagube considerabile. De îndată ce AfD va ajunge la guvernare, le vom aboli”, a declarat Jörg Urban, justificând deplasarea.

La rândul său, Steffen Kotre a afirmat că partidul său apără interesele Germaniei: „Noi reprezentăm interesele pe care guvernul federal nu le mai urmăreşte - resurse energetice la preţuri accesibile, diplomaţia păcii şi contactul direct cu reprezentanţii ţărilor BRICS.”

AfD, un partid anti-imigraţie şi eurosceptic, este cunoscut pentru poziţiile sale pro-Rusia şi pentru opoziţia faţă de sancţiunile impuse Moscovei după invazia Ucrainei. Relaţiile diplomatice dintre Berlin şi Moscova rămân îngheţate din 2022, după declanşarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei.