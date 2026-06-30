Parlamentul adoptă proiectul AUR: 2026, „Anul Statelor Unite ale Americii în România"

Parlamentul României a adoptat marţi proiectul de lege iniţiat de Alianţa pentru Unirea Românilor prin care anul 2026 este declarat „Anul Statelor Unite ale Americii în România", iniţiativă menită să consolideze parteneriatul strategic dintre cele două state şi să promoveze valorile libertăţii, democraţiei şi cooperării bilaterale, conform News.ro.

Legea prevede organizarea, pe parcursul anului 2026, a unor conferinţe şi dezbateri publice, evenimente culturale, academice şi educaţionale, acţiuni de diplomaţie publică şi alte activităţi dedicate dezvoltării relaţiilor româno-americane, potrivit aceleiaşi surse. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor putea sprijini organizarea acestor evenimente din punct de vedere logistic şi material, conform News.ro.

Totodată, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor putea rezerva, la cerere, în limita a 1% din timpul de emisie, spaţiu pentru materiale dedicate Anului Statelor Unite ale Americii în România, potrivit aceleiaşi surse.

Prin adoptarea acestui proiect de lege, AUR reconfirmă importanţa parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii şi susţine dezvoltarea unor iniţiative care contribuie la întărirea relaţiei bilaterale şi la promovarea valorilor democratice comune, arată formaţiunea într-un comunicat citat de News.ro.