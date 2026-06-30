Parlamentul adoptă proiectul Buzoianu: 2,5 miliarde de lei pentru infrastructura anti-inundaţii în următorii 15 ani

Parlamentul a adoptat proiectul de lege iniţiat de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, privind mecanismul economic al apei, care va permite României să investească peste 2,5 miliarde de lei în următorii 15 ani în infrastructura de prevenire a inundaţiilor, conform unui comunicat al USR.

Adoptarea legii reprezintă şi îndeplinirea unui jalon important din PNRR, a cărui ratare ar fi costat România 1 miliard de euro, potrivit aceleiaşi surse. Buzoianu a declarat că proiectul aduce bani concreţi pentru infrastructura critică împotriva inundaţiilor - baraje, diguri şi poldere -, nu doar discursuri despre importanţa acestora, conform declaraţiei citate. Ea a precizat că proiectul se bazează pe un studiu realizat de Banca Mondială, care a arătat că lucrările critice la baraje, diguri şi poldere nu au fost realizate în ultimii ani din lipsă de buget alocat şi că, la ritmul actual de finanţare, România nu ar fi reuşit în următorii 15 ani nici măcar lucrările critice la infrastructura existentă, potrivit aceleiaşi surse.

Buzoianu a subliniat că, după negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene, a fost propus un plan care să nu impacteze preţul energiei şi să nu afecteze populaţia, dar care să asigure finanţarea necesară accelerării investiţiilor pentru apărarea împotriva inundaţiilor, conform declaraţiei citate.

Proiectul adoptat de Camera Deputaţilor prevede actualizarea cu inflaţia, în 2026, a contribuţiei la MWh pentru operatorii economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, majorarea cu 2%, în 2027, a contribuţiilor şi tarifelor pentru fiecare categorie de utilizatori de apă, cu excepţia contribuţiei pentru irigaţii - apă brută de suprafaţă şi subteran -, şi majorarea cu circa 4%, în 2028 şi 2029, a contribuţiilor şi tarifelor pentru fiecare categorie de utilizatori de apă, cu aceeaşi excepţie, potrivit comunicatului USR. În final, în 2029, va fi cumulată o creştere generală de 10% a tarifelor faţă de anul 2026, banii încasaţi în plus urmând să fie direcţionaţi într-un fond dedicat investiţiilor în infrastructura de apărare împotriva inundaţiilor, conform aceleiaşi surse.

USR precizează că inundaţiile costă bugetul de stat, în fiecare an, până la 1,5% din PIB, potrivit comunicatului.