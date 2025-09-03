Parlamentul European va propune amendamente pentru a echilibra acordul comercial dintre UE şi SUA

Parlamentul European a anunţat că va propune amendamente la acordul comercial convenit de Ursula von der Leyen cu preşedintele american Donald Trump, prin care a fost evitat un război comercial, dar care avantajează în principal SUA, relatează EFE.

Demersul urmăreşte reducerea unor taxe vamale aplicate produselor europene exportate peste Atlantic şi alinierea acordului la regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).

Preşedintele Comisiei pentru Comerţ din Parlamentul European, Bernd Lange, a criticat faptul că înţelegerea nu oferă „nici securitate, nici predictibilitate” pentru consumatori şi companii europene, deşi acestea erau obiectivele declarate ale negocierilor. El a invocat modul în care au fost stabilite cotele pentru produsele agricole, dar şi ameninţările lui Trump că va reintroduce taxe vamale majorate dacă UE aplică legislaţia digitală considerată de Washington „discriminatorie” pentru companiile americane.

Lange şi-a exprimat dubii şi asupra compatibilităţii acordului cu regulile OMC, subliniind că UE riscă să îşi piardă credibilitatea internaţională. Potrivit lui, amendamentele pe care le va examina Parlamentul vor încerca să reducă impactul taxelor impuse de SUA şi să aducă înţelegerea în linie cu normele comerciale multilaterale.

El a criticat şi angajamentul asumat de von der Leyen ca UE să cumpere energie americană de 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani, pe care l-a catalogat drept „nerealist”.

Acordul convenit între Trump şi von der Leyen, în cadrul unei întâlniri în Scoţia, nu este unul juridic obligatoriu, ci doar o declaraţie comună privind relaţiile comerciale bilaterale. În prezent, majoritatea produselor europene importate în SUA au o taxă vamală de 15%, dar în cazul oţelului şi aluminiului aceasta rămâne la 50%, fără ca UE să aplice taxe similare produselor americane.

Liderii europeni au justificat concesiile prin contextul geopolitic. Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat că UE a ales „diplomaţia în locul escaladării” pentru a menţine sprijinul american în faţa ameninţărilor Rusiei la frontierele estice ale Europei şi în războiul din Ucraina.