Parteneriat sinergic pentru viitorul construcţiilor: PSC Transilvania şi 4Construct by Exenne

U.B.
Comunicate de presă / 4 februarie, 09:28

Parteneriat sinergic pentru viitorul construcţiilor: PSC Transilvania şi 4Construct by Exenne

Analizează viitorul industriei construcţiilor la Cluj-Napoca

Într-un context economic marcat de provocări structurale, finalizarea proiectelor PNRR şi costuri ridicate ale capitalului, sectorul construcţiilor din România necesită o aliniere urgentă între sectorul public şi cel privat. Pentru a răspunde acestor nevoi, Patronatul Societăţilor din Construcţii (PSC) - Filiala Transilvania şi 4Construct by Exenne anunţă consolidarea parteneriatului, pentru a lansa împreună cel mai important hub de profil al primăverii: Conferinţa Regională PSC Transilvania.

Colaborarea dintre PSC Transilvania, patronat reprezentativ al sectorului, şi 4Construct by Exenne, oferă o platformă unică de dezbatere. Parteneriatul vizează transformarea incertitudinii economice în predictibilitate, aducând la aceeaşi masă peste 400 de lideri de companii, dezvoltatori, experţi şi reprezentanţi instituţionali.

Evenimentul va avea loc pe 12 martie 2026, la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca, beneficiind de sprijinul Trustului de Presă BURSA, în calitate de partener media.

Fondatorii 4Construct by Exenne: 4Construct nu este doar un brand, este răspunsul nostru la o nevoie acută din piaţă. Născut organic din experienţa eDevize.ro, unde gestionăm mii de proiecte, am înţeles un lucru clar: digitalizarea optimizează costuri, dar comunitatea optimizează industria. Într-un sector fragmentat, am decis să trecem de la calcule la conexiuni reale. Pentru 2026 - un an al transformării şi resetării - credem ferm că România poate mai bine. Într-o piaţă plină de provocări, soluţia nu este izolarea, ci unitatea. Aducem liderii la aceeaşi masă pentru că, astăzi, adevărata forţă stă în puterea lui „împreună”.

Pilonii strategici ai Conferinţei de la Cluj-Napoca

Agenda evenimentului este concepută pentru a oferi soluţii aplicate la problemele critice ale anului 2026:

Management Contractual şi Parteneriatele Public-Private: Deblocarea birocratică a proiectelor majore şi implementarea reală a Parteneriatului Public-Privat pentru a asigura continuitatea şantierelor.

Finanţare Strategică & Predictibilitate Fiscală: Într-un context cu „două viteze” - creştere pe infrastructură, dar provocări pe rezidenţial - banii sunt scumpi şi lichiditatea este rege.

Dezvoltare Urbană & Viziune Metropolitană: Clujul nu se mai poate dezvolta izolat. Trecem de la „privatizarea urbanismului” la o viziune coerentă, metropolitană.

Digitalizare & AI: Trecerea de la procese birocratice la eficienţă operaţională reală. Soluţiile digitale (de la devize automate la monitorizarea flotei) devin singura cale spre profitabilitate în faţa deficitului de forţă de muncă.

Leadership & Bune Practici (Sesiune Specială): În vremuri tulburi, caracterul liderilor defineşte succesul companiilor. Discutăm despre curaj, adaptabilitate şi cum să construieşti o cultură organizaţională care rezistă la şocuri.

Networking decizional şi acces la resurse calitative

Participanţii la conferinţa din 12 martie vor beneficia de un context de networking neintermediat cu elitele industriei şi decidenţii centrali. Prezenţa BURSA ca partener media confirmă rigoarea analizei şi relevanţa informaţiilor ce vor fi prezentate, oferind comunităţii de afaceri claritatea necesară pentru fundamentarea investiţiilor în următorul ciclu economic.

Parteneri ai evenimentului: DAS Engineering GRUP , Aquaserv , DEConstruct, Electrostrat , TIV BAY CONSTRUCT , Hansen , MONTEGRA

Mai multe detalii despre eveniment, aici: Conferinta PSC Transilvania by 4Construct

